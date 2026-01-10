Lome kukove, zglobove, ramena! Poledica napunila bolnice - golem broj hitnih operacija!

Led i snijeg posljednjih dana pune hitne prijeme diljem zemlje, a bolnice rade punim kapacitetom. Samo u posljednja 24 sata zabilježen je iznimno velik broj ozljeda, većinom uzrokovanih padovima na zaleđenim površinama.

Kako doznajemo od dr. Slavena Babića, specijalista opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice,u bolnici je tijekom jednog dana obavljeno čak 80 ambulantnih pregleda povezanih s ozljedama na ledu i snijegu, dok je 13 pacijenata moralo biti hospitalizirano jer su kandidati za operativno liječenje.

„Imali smo čak 31 hitnu operaciju u samo 24 sata. Od jutros nastavljamo istim ritmom – već je obavljeno osam operacija, a u planu ih je još najmanje 16“, kaže dr. Babić.

Najčešće su stradavali stariji građani koji su padali na zaleđenim pločnicima i prilazima kućama, pri čemu su najčešće ozljede bile prijelomi ručnih zglobova, ramena i kukova. Kod mlađih osoba, pak, najčešće su zabilježeni prijelomi potkoljenica.

„Lom nastaje u trenutku kada tijelo više ne može izdržati silu koja djeluje na kost. Prijelomi gornjih ekstremiteta često ne zahtijevaju dolazak hitne pomoći jer se ljudi mogu sami dovesti do bolnice, no broj takvih slučajeva je ogroman“, ističe.

Bolnica je zbog izvanredne situacije organizirala rad u dvije operacijske sale, a dvije kirurške ekipe rade istovremeno kako bi se svi pacijenti zbrinuli na vrijeme.

Ipak, ne zahtijeva svaki prijelom operaciju.

„Operiramo one prijelome kod kojih postoji velika šansa da kost neće pravilno zacijeliti konzervativnim liječenjem. Kod mlađih to znači i brži povratak svakodnevnim aktivnostima“, dodaje dr. Babić.

Liječnici upozoravaju da opasnost još nije prošla te pozivaju građane na dodatan oprez, osobito početkom novog radnog i školskog tjedna.

„Treba biti iznimno oprezan, jer led i snijeg još nisu iza nas“, poručuju iz bolnice.

