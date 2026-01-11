Borba za struju u Lici: probijaju šumske puteve da spase kućanstva od mraka i minusa

Svi stanovnici na području Strmice večeras su dobili električnu energiju, doznajemo iz HEP-ove terenske jedinice u Kninu. Bez struje je još nekoliko trafostanica.

Ante Bojičić, voditelj Terenske jedinice Knin – Elektra Šibenik, rekao nam je da je riječ o rijetko naseljenom području s 15 do 20 kućanstava. Očekuju da će tijekom sutrašnjeg dana i stanovnici tog područja dobiti struju. Posao je vrlo zahtjevan jer terenske ekipe rade na teškom i nepristupačnom terenu, što utječe na brzinu probijanja pristupnih puteva.

Bojičić nam je potvrdio: „Neriješena su još neka rubna područja u široj okolici Općine Ervenik. Nadamo se da će preostala kućanstva struju dobiti sutra, u ponedjeljak. Vjerujemo da ćemo uspjeti sanirati pristupne puteve do oštećenih stupnih mjesta i da će do kraja ponedjeljka sva domaćinstva dobiti struju.“

U ponedjeljak se najavljuju debeli minusi, a na pitanje strahuju li da bi moglo biti novih šteta i kidanja električnih vodova, odgovorio je:

„Tu mogućnost ne možemo izbjeći. Već smo imali situacije na dalekovodima da su nastajale štete zbog oštećenih grana i stabala – to nam je radilo probleme. Ali toga, na sreću, nema puno, tako da vjerujem da smo najteže situacije već odradili.“

Rekao je da je u nedjelju situacija bila puno povoljnija nego dan ranije.

„Tijekom dana uspjeli smo pustiti posljednju trafostanicu na području Radučića. Svu operativu i mehanizaciju povukli smo na područje Ervenika i tijekom jutra uspjeli probiti šumski put, sanirati stup na umjesto prema trafostanici Ciglana u Strmici. Upravo smo u fazi pritezanja vodiča i vjerujemo da ćemo tek tijekom večeri i tu trafostanicu pustiti pod napon“, rekao je.