Borba za struju u Lici: probijaju šumske puteve da spase kućanstva od mraka i minusa
Većina stanovnika na području Strmice dobila je večeras struju, jedan dio kućanstava trebao bi je dobiti do kraja ponedjeljka
Svi stanovnici na području Strmice večeras su dobili električnu energiju, doznajemo iz HEP-ove terenske jedinice u Kninu. Bez struje je još nekoliko trafostanica.
Ante Bojičić, voditelj Terenske jedinice Knin – Elektra Šibenik, rekao nam je da je riječ o rijetko naseljenom području s 15 do 20 kućanstava. Očekuju da će tijekom sutrašnjeg dana i stanovnici tog područja dobiti struju. Posao je vrlo zahtjevan jer terenske ekipe rade na teškom i nepristupačnom terenu, što utječe na brzinu probijanja pristupnih puteva.
Bojičić nam je potvrdio: „Neriješena su još neka rubna područja u široj okolici Općine Ervenik. Nadamo se da će preostala kućanstva struju dobiti sutra, u ponedjeljak. Vjerujemo da ćemo uspjeti sanirati pristupne puteve do oštećenih stupnih mjesta i da će do kraja ponedjeljka sva domaćinstva dobiti struju.“
U ponedjeljak se najavljuju debeli minusi, a na pitanje strahuju li da bi moglo biti novih šteta i kidanja električnih vodova, odgovorio je:
„Tu mogućnost ne možemo izbjeći. Već smo imali situacije na dalekovodima da su nastajale štete zbog oštećenih grana i stabala – to nam je radilo probleme. Ali toga, na sreću, nema puno, tako da vjerujem da smo najteže situacije već odradili.“
Rekao je da je u nedjelju situacija bila puno povoljnija nego dan ranije.
„Tijekom dana uspjeli smo pustiti posljednju trafostanicu na području Radučića. Svu operativu i mehanizaciju povukli smo na područje Ervenika i tijekom jutra uspjeli probiti šumski put, sanirati stup na umjesto prema trafostanici Ciglana u Strmici. Upravo smo u fazi pritezanja vodiča i vjerujemo da ćemo tek tijekom večeri i tu trafostanicu pustiti pod napon“, rekao je.