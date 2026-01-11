Hrvatska klupa poludjela na suce i koštala nas dvije minute isključenja

KRATKO I JASNO /
Dagur je ljut! Evo što je hrvatski izbornik poručio igračima nakon lošeg početka
Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva protiv Njemačke u Hannoveru.
Hrvatska nije briljirala u prvom poluvremenu i nalazi se na četiri pogotka zaostatka. Krajem prvog dijela izgubila je živce naša klupa. Ivica Udovičić, tehnički direktor reprezentacije u jednom je trenutku poludio na suce jer nisu sudili sedmerac za Hrvatsku, a za kaznu smo ostali bez jednog igrača na dvije minute.