LOŠE POLUVRIJEME /

Hrvatska klupa poludjela na suce i koštala nas dvije minute isključenja

Hrvatska rukometna reprezentacija igra generalku uoči nadolazećeg Europskog prvenstva protiv Njemačke u Hannoveru.

Hrvatska nije briljirala u prvom poluvremenu i nalazi se na četiri pogotka zaostatka. Krajem prvog dijela izgubila je živce naša klupa. Ivica Udovičić, tehnički direktor reprezentacije u jednom je trenutku poludio na suce jer nisu sudili sedmerac za Hrvatsku, a za kaznu smo ostali bez jednog igrača na dvije minute.

Utakmicu pratite na RTL2 i platformi Voyo

11.1.2026.
18:50
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Njemačka Rukometna Reprezentacija
