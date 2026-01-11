S ocem Alvarom ima poseban odnos. On mu je mentor, ali i psiholog

Veron Načinović, rođen 7. ožujka 2000. godine u Rijeci, hrvatski je rukometni reprezentativac koji nastavlja sportsku tradiciju svoje obitelji. Sa svojih impresivnih 204 centimetra visine i 103 kilograma, ovaj mladi pivot trenutno nastupa za njemački Kiel, jedan od najjačih rukometnih klubova na svijetu, gdje dijeli svlačionicu s Domagojem Duvnjakom.

Sportski početci

Od džuda do rukometa

Iako je sin olimpijskog pobjednika Alvara Načinovića, Veron nije odmah krenuo očevim stopama. Prvi sport kojim se bavio bio je džudo, da bi tek s 11 godina počeo trenirati rukomet u riječkom klubu Pećine. Sportski geni nisu došli samo od oca - njegov ujak je proslavljeni hrvatski vaterpolist Igor Hinić.

Prvi profesionalni koraci

Profesionalnu karijeru započeo je u RK Zametu, gdje je debitirao u Prvoj hrvatskoj ligi 28. svibnja 2016. godine. Tijekom boravka u Zametu pokazao se kao jedan od najtalentiranijih mladih igrača hrvatske lige, što mu je donijelo mjesto u najboljoj sedmorici prvenstva Hrvatske na poziciji pivota.

Međunarodna karijera

Nakon uspješnog razdoblja u Zametu, Načinović 2020. godine prelazi u slovenski RK Celje Pivovarna Laško. Iako je u Sloveniji proveo samo jednu sezonu, to se pokazalo kao odličan potez u njegovoj karijeri. Godine 2021. potpisuje četverogodišnji ugovor s Montpellierom, gdje se zadržao do ovog ljeta prije nego li je prešao u njemački Kiel.

Reprezentativni uspjesi

Prvi značajniji uspjeh s hrvatskom reprezentacijom ostvario je 2017. godine, osvojivši brončanu medalju na Europskom olimpijskom festivalu mladih (EYOF). U seniorskoj reprezentaciji debitirao je 2021. godine, a posebno se ističe njegova prva utakmica u početnoj postavi protiv Nizozemske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, na kojem je Hrvatska bila osma, a Načinović je postigao tri pogotka u četiri utakmice. Načinović je za reprezentaciju igrao i na Europskom prvenstvu 2024., na kojem je Hrvatska završila natjecanje u grupnoj fazi, kao i na Svjetskom prvenstvu 2025., na kojem je Hrvatska završila kao viceprvak svijeta.

Zanimljivosti

Jedna od najzanimljivijih činjenica vezanih uz Verona je njegov odnos s ocem Alvarom. Iako je sin olimpijskog pobjednika, rijetko je gledao očeve utakmice iz zlatnog doba hrvatskog rukometa. Njih dvojica često analiziraju Veronove nastupe, pri čemu Alvaro inzistira da se sin ne uspoređuje s njim jer su "druga vremena i drugi rukomet."