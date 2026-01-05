Legende komentirale Euro, ekskluzivna ispovijest rukometnog menadžera, Mavrović sve objasnio

Od pripremne utakmice sa Sjevernom Makedonijom uoči Europskog prvenstva, ekskluzivnog intervjua sa Senjaninom Maglajlijom koji je otkrio transfer hrvatskog reprezentativca, do razgovora s izbornikom futsal reprezentacije uoči futsal Europskog prvenstva - ovu su najbitnije vijesti prošlog tjedna.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vremena se mijenjaju

U ekskluzivnom intervjuu Silviju Maksanu bivši rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Senjanin Maglajlija razgovarao je o rukometnim menadžerima, poslu koji trenutno obavlja. U intervjuu je Maglajlija otkrio kako izgleda prosječan dan jednog rukometnog menadžera, kako se taj posao promijenio zadnjih godina, a otkrio je i detalje o hrvatskim reprezentativcima koje zastupa.

"Ako krenemo od lijevog krila, Marin Jelinić je s nama. To je i Zvonimir Srna. Radili smo njegov posljednji transfer u Montpellier. Ivan Martinović, Mateo Maraš, Veron Načinović, Glavaš, Mandićev transfer u Magdeburg... Sve su to naši reprezentativci. Najnovije velike transfere smo mi odradili. Načinovića u Kiel. On je s nama od 18. godine. Martinović je s nama od svoje osamnaeste godine, vodili smo ga kroz Njemačku i sad u Veszprem. Načinović je također s nama od osamnaeste. Imamo mi još jedno pet-šest igrača u reprezentaciji koji su igrali protiv Sjeverne Makedonije u Poreču plus mlade iz mlade reprezentacije. To je ozbiljan posao koji kreće od skautiranja mladih, pravljenja karijere, korak po korak do razvoja. Tako su i klubovi posloženi po kvaliteti. Od 17. godine do 38.-40. Mirko Alilović, recimo, ima 40 godina, produžujemo mu karijeru. Ozbiljan je to posao," rekao je, između ostalog, Maglajlija.

Cijeli intervju pročitajte ovdje.

"To je dogovorena stvar"

Za čitatelje Net.hr-a, Maglajlija je komentirao i jednu od najzvučnijih transfer priča, mogući odlazak Dominika Kuzmanovića u moćni Magdeburg na kraju sezone, gdje bi se trebao pridružiti suigraču iz reprezentacije, Mateju Mandiću.

"Iako mi ne vodimo Kuzmanovića, koliko sam ja upoznat iz menadžerskih krugova u Njemačkoj i po onom što sam pročitao u medijima, mislim da on ide u Magdeburg na kraju sezone, 99 posto. Ako nije objavljeno, onda je dogovoreno. Želim naglasiti da ja ništa ne potvrđujem, samo govorim što sam čuo, što se priča. Dok nije službeno, nije gotovo. Ne pravimo ražanj dok je zec u šumi", otkriva Maglajlija i nudi analizu situacije u kojoj će se dva vrhunska hrvatska golmana boriti za minutažu. No, da bi to shvatili, morate shvatiti i jednu bitnu stvar...

"Generalno, kad se radi o vrhunskom klubu koji ganja najveće moguće rezultate, onda individualna statistika uopće nije bitna. Svi su podređeni klupskom rezultatu", objašnjava Maglajlija i navodi da bi to moglo značiti manje minutaže za jednog ili oba reprezentativca.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO, a pratite na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Imamo problem"

Drugi veliki intervju bio je onaj hrvatskog reprezentativca Marina Jelinića, koji je našem novinaru Dominiku Franculiću komentirao reprezentaciju i nadolazeće Europsko prvenstvo. U tom je intervjuu upozorio na velika očekivanja te otkrio u čemu je najveći problem.

"Je, očekivanja su veća i vrlo je važno u kakvom ćemo stanju biti, na Svjetskom smo imali puno povreda i sad već imamo 3-4 ozlijeđena igrača i vidjet ćemo tko će biti spreman. Mi nemamo širok bazen poput Danaca i Francuza i svaki nam je igrač bitan. Svjetsko prvenstvo je teško, ali Europsko je još teže. Znaš kako kažu za nas da smo sad favoriti za medalju nakon SP-a, ali jako je to teško. Treba ići iz utakmice u utakmicu i pobjeđivati, počevši od Gruzije i Nizozemske pa onda borba sa Švedskom koja je domaćin i bit će teško. Vratili smo se na prošlom prvenstvu u vrh svjetskog rukometa i nadam se da će tako i ostati. Imamo dobar ždrijeb, ali to ništa ne znači. Svaka reprezentacija je potencijalna mina i bit će jako teško", rekao je Jelinić našem Dominiku.

Cijeli intervju pročitajte ovdje.

Izbornik je u krivu

Ako se malo maknemo od rukometa i idemo na nogomet, onda vidimo da je izbornik Zlatko Dalić bio u krivu prilikom jedne izjave. U božićnom se intervjuu RTL-u izbornik Dalić požalio kako Hrvatska nema napadače, a mi smo objasnili da to nije sasvim istinito. Naime, Ante Budimir je u zadnje tri sezone po golovima u TOP 25 napadača liga petice. U sezoni 2023./2024. Budimir je za Osasunu postigao 18 golova u svim natjecanjima. Sezonu poslije, dakle 2024./2025., za Osasunu je postigao 24 gola u svim natjecanjima, što ga svrstava u TOP 10 napadača svijeta u kalendarskoj 2025. sa ukupno 32 postignuta gola za Osasunu. U tekućoj sezoni Ante Budimir je na osam pogodaka za Osasunu u svim natjecanjima u 18 utakmica u kojima je nastupio. Ako zbrojimo sve golove u posljednje tri godine za Osasunu, Budimir ih ima čak 50 na kontu.

To znači da izjava izbornika Dalića kako nam treba netko "brži" i "moćniji" nije točna, već nam treba sustav u kojem će jedan od boljih napadača Europe "prodisati" i zabiti više od šest pogodaka u 35 utakmica.

Našu analizu pročitajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ima nade

Ako se vratimo malo na velika natjecanja, sjetimo se da se za Europsko prvenstvo ne pripremaju samo rukometni reprezentativci. Tu je i hrvatska futsal reprezentacija, čiji je izbornik Marinko Mavrović Dominiku Franculiću otkrio stanje u momčadi.

"Želimo nešto napraviti na ovom prvenstvu i zato je dobro što se ne križamo sa Španjolskom i Portugalom, već nas suparnik u četvrtfinalu čeka u skupini Armenija, Češka, Litva, Ukrajina i tu vidimo svoju šansu", zadovoljan je izbornik, ali ističe da Latvija i Gruzija nisu za podcjenjivanje.

Sve o europskom prvenstvu u futsal pročitajte ovdje.

"Gruzija je jedna malo starija reprezentacija, ali izuzetno iskusna. To su igrači koji su dugo vremena igrali s Brazilcima u reprezentaciji. Sad su oslabljeni neigranjem Brazilaca, ali tehnički su jako potkovani i u fazi napada bolji od Latvije. Što se tiče obrane, imaju problema s fizičkom spremom, ali sigurno će se što bolje pripremiti za Euro."

Što je Marinko Mavrović sve rekao u futsal reprezentaciji, ali i o hrvatskom futsalu općenito, pročitajte ovdje.

Ipak ništa od Šipića

Vratimo se malo na rukomet. Nakon pobjede oslabljene reprezentacije protiv Sjeverne Makedonije otkriveno je kako se Marin Šipić vjerojatno ipak neće oporaviti za drugi dio prvenstva. Prvotno se očekivalo da će pivot švicarskog Kriens-Luzerna biti spreman za drugi dio prvenstva, ali izgleda da od toga neće biti ništa...

"Ozljede su u sportu normalna i česta stvar. Pokušavam ostati pozitivan, nema mjesta bediranju i plakanju. Ništa ja neću dobiti s tim ako sam u bedu. Mogu plakati cili dan kući i ništa se neće promijeniti. Mene i dalje koljeno boli, ne mogu i dalje igrati rukomet. Uvijek se mora izvući pozitiva iz svake situacije i gledati pozitivno prema naprijed, dati sve od sebe da se ta situacija popravi, da se ublaži. Ne vidim razlog zašto bih bio u bedu. Naravno, krivo mi je što ne idem na EP, što nisam sad s ekipom na pripremama, ali jednostavno meni ništa ta tuga neće donijeti", govori hrabri Marin Šipić za Net.hr.

Kako Šipić vidi reprezentaciju i naše šanse na Europskom prvenstvu pročitajte u cijelovitom intervjuu.

Legende komentiraju

A Europsko prvenstvo prokomentirao je Vlado Šola. Legendarni vratar rukometne reprezentacije i stručni komentator RTL-a našem je Maju Gašparcu otkrio koga vidi kao najveću prijetnju, a u čemu vidi veliku priliku.

"Na osnovu zadnjih rezultata, odnosno zadnjeg Svjetskog prvenstva, mi bismo trebali tu grupu proći, po meni jedini ozbiljni konkurent u toj grupi je Švedska. Nizozemska je solidna reprezentacija, međutim čini mi se da malo gubi korak. Jedno vrijeme su bili zanimljivi i nezgodni, ali čini mi se nekako da, s obzirom na broj ozlijeđenih igrača u zadnjem periodu, da nam ne bi trebali stvarati veće probleme. Gruzija je autsajder u ovoj grupi", istaknuo je Šola na početku razgovora prije nego li je otkrio što je "veliki plus" za našu reprezentaciju.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

Foto: Jan Kirschner/imago Sportfotodienst/profimedia

U drugom krugu će se naša reprezentacija križati s dvije najbolje ekipe iz skupine D (Slovenija, Farski Otoci, Crna Gora, Švicarska) te skupine F (Mađarska, Island, Poljska, Italija). To Šola vidi kao veliku priliku za naše reprezentativce, budući da su, po njemu, sve te reprezentacije slabije od Hrvatske.

"Tu nema nijedne reprezentacije koja je nominalno kvalitetnija od nas. Mađari su zanimljivi i dobri. Međutim, po onome što su pokazali zadnjih godina, vrlo su nestabilni. Gube utakmice i prošlo Svjetsko prvenstvo od nas su izgubili, prosuli su veliko vodstvo u zadnjih par minuta. Ovoga puta to im se događalo i u zadnjim kvalifikacijskim utakmicama, tako da su dosta nestabilna reprezentacija. Ove druge reprezentacije nisu na našem nivou, osim Slovenije, ako bude kompletna. Island je reprezentacija koja bi mogla zaprijetiti, ali objektivno mi smo jači od njih", govori Šola.

A kako vidi svog nasljednika na vratima Dinu Slavića, koji je oduševio protiv Makedonaca, pročitajte ovdje.

Svoje je viđenje situacije dao i Zlatko Horvat koji je Dominiku Franculiću predvidio nastup hrvatske reprezentacije.

"Svi nas dobro poznaju i svi nas respektiraju, ali naša je prednost to veliko samopouzdanje s kojim dolazimo. Nama je sada puno jednostavnije igrati i kad imaš samopouzdanje, lakše je doći do velikog uspjeha. Vjerujem da su naši dečki sada puni samopouzdanja s prošlog prvenstva i da će tako nastaviti. To je naša prednost", objasnio je, između ostalog, Horvat, koji je komentirao i izostanak kapetana Duvnjaka.

"Možemo reći da će sigurno nedostajati, ali opet, to se nije dogodilo preko noći. Njegov se odlazak najavljivao i svi su se mentalno pripremali. Nadam se da će to proći što bezbolnije za igrače. Takvog igrača je uvijek dobro imati kraj sebe, pa makar samo sjedio na klupi, o rukometnom znanju da i ne pričam. Ipak, uvjeren sam da su igrači spremni i novi dečki moraju preuzeti odgovornost i tako će i napraviti i već jesu", zaključio je Zlaja.

Cijeli intervju pročitajte ovdje.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Uvide u prvenstvo dali su i Slavko Goluža, Mario Kelentrić i Valter Matošević. Oni su u Maksanovom korneru govorili o Luki Cindriću, koji je po mnogima ostao dužnik. U njegovu je obranu stao bivši izbornik Goluža, koji je rekao:

"Luka Cindrić je dužnik po tim novinarskim pričama koje pričate, ali ako su bile ozljede, onda su bile ozljede. Ja nisam taj koji će reći je li netko ozlijeđen ili nije, za to postoji zdravstvena ekipa koja izborniku kaže može li igrač nastupiti ili ne."

"Svi su osporavali te njegove neke ozljede, a ja osobno znam iz prve ruke da je Luka zadnje prvenstvo bio jako ozlijeđen. Došao je ozlijeđen iz kluba Veszprema, a na prvenstvu je dobio udarac na isto to mjesto. Znam gdje je čovjek bio i znam da je dao sve od sebe da se vrati i pomogne dečkima", nastavio je Goluža, a Kelentrić se nadovezao.

"Ne znamo sa Cindrom što će biti jer on uvijek nekako ima neku blokadu kad je u reprezentaciji"

Valter Matošević, trener golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji i Sigurdssonov pomoćnik, također je u Maksanovom korneru komentirao Luku Cindrića. Matošević je poseban naglasak stavio na Cindrićevu ulogu, čija forma i zdravlje mogu definirati put Hrvatske na prvenstvu.

Na pitanje o tome može li nadolazeće prvenstvo biti ono na kojem će Luka Cindrić napokon ispuniti svoj puni potencijal i odigrati cijeli turnir na najvišoj razini, Matošević nije imao dvojbi oko njegove važnosti za momčad. Naglasio je kako je Cindrić profil igrača koji je prijeko potreban hrvatskoj igri.

"Luka igra odlično. On nama treba, takav tip srednjeg vanjskog koji igra okomito na gol, koji igra za druge vanjske igrače i koji je tehnički iznimno jak", istaknuo je Matošević.

Upravo ta sposobnost Cindrića da napada prostor i stvara višak za suigrače čini ga nezamjenjivim u napadačkoj shemi reprezentacije. Njegova vizija igre i tehnička potkovanost otvaraju prilike za krila i pivote, čineći hrvatski napad raznovrsnijim i opasnijim. Matošević vjeruje da su njegove najbolje izvedbe, kakve pamtimo iz klubova u kojima je igrao, ono što može podići Hrvatsku na višu razinu.

Što su još rekli Goluža i Matošević pročitajte ovdje, a što je rekao Kelentrić pročitajte ovdje.

Novo čudo u pikadu

Iako je Svjetsko prvenstvo opet osvojio fenomenalni Luke Littler glavna vijest ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u pikadu bio je Krzysztof Ratajski. Nikako nije senzacija da se 37. igrač svijeta plasirao među posljednjih 16, ali malo tko je to očekivao s obzirom na sve probleme koje je Poljak imao. Riječ je o dvije operacije na mozgu koje je imao zbog aneurizme, abnormalnog, balonastog proširenja stijenke krvne žile (arterije ili vene) na mjestu gdje je oslabljena. Zbog toga je uslijedio period oporavka za Ratajskog i povratka na vrh.

Tu nevjerojatno priču pročitajte ovdje.

Oni su vodili svoje prema naprijed

Birali smo i najbolju momčad polusezone HNL-a. U gustom izboru neki su igrači do svoje pozicije došli "na milimetar", a najveće iznenađenje našlo se na poziciji lijevog beka. U izboru redakcije Net.hr-a najbolja jedanaestorica u prvoj polusezoni SHNL-a bili su Marko Malenica, ispred kojega su se našli Kerim Calhanoglu, Scott McKenna, Sergi Dominguez i Moris Valinčić. Vezni red čine Iker Pozo, Miha Zajc i Toni Fruk, da bi udarnu trojku činili Arber Hoxha, Adriano Jagušić i Michele Šego.

Cijeli proces izbora, tko je ispao, a tko bio blizu, pročitajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski nogometni savez trese veliki skandal, što će biti sa Svetinom?