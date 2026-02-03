Snijeg paralizirao Split, Kerum se prisjetio kaosa: 'Svi čekaju da budem na čelu grada'

Prošlo je točno 14 godina od snježnog kaosa u Splitu.

Palo je desetak centimetara snijega, aerodrom je bio zatvoren, nisu prometovali ni brodovi ni autobusi.

Na vlasti su bili Željko Kerum i njegova sestra Nevenka Bečić, čiji se izjave da se ne izlazi van i da postoje i druge ulice osim Rive i Marmontove, koje su bile neočišćene i opasne, i dalje pamte.

Razgovarali smo s Kerumom

S Kerumom smo razgovarali 14 godina poslije.

"Ima dosta prispodoba, šala i ostalog na taj događaj, pogotovo na Nevenkine, čak i moje. Zaključak je da Splićani kažu da čekaju snijeg, odnosno Keruma da ponovno bude na čelu grada, pa će biti ponovno snijega. Pokušavali su da će biti ove godine snijega, ali nije ga bilo", rekao je Kerum za RTL Danas.