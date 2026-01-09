I Željko Kerum gleda 'Divlje pčele': Dok obitelj uživa na skijanju, on u hotelu gleda seriju

Sve gradske službe u Splitu u visokom su stupnju pripravnosti zbog mogućnosti da padne snijeg. Iako su takve vremenske prilike u najvećem dalmatinskom gradu rijetkost, iskustvo iz prošlosti naučilo je Splićane da oprez nikada nije naodmet.

Baš zbog najava zahlađenja mnogi se prisjećaju nezapamćenog snijega koji je u veljači 2012. godine paralizirao grad. Split je tada bio okovan ledom, promet je stao, a svakodnevni život pretvorio se u borbu s vremenskim neprilikama. Posljedice su se osjetile i u zdravstvenom sustavu – u jednom danu na kirurški odjel splitske bolnice zaprimljeno je čak 80 ozlijeđenih građana, većinom zbog padova na zaleđenim ulicama i nogostupima.

Četrnaest godina kasnije, sjećanje na taj snježni kaos i dalje je živo, a mnogi se prisjećaju, sada već kultne izjave Nevenke Bečić, sestre tadašnjeg gradonačelnika Željka Keruma i poruke građanima o ponašanju na snijegu.

Upravo se tim povodom za RTL Direkt javio Željko Kerum. Otkrio je da se ovih dana nalazi na jednom talijanskom skijalištu, gdje, kako kaže, uživa u toplini hotelskog smještaja, dok ostatak obitelji provodi vrijeme na skijaškim stazama. Kerum je dodao i da, uz zimski ugođaj, ne propušta ni večeri uz popularnu seriju Divlje pčele.

Foto: Rtl Danas

'Moja obitelj na snijegu skija, ja u hotelu gledam seriju Divlje pčele. Ima 14 godina u Splitu je pao snijeg nadam se da su gradske službe i gradonačelnik Šuta spremni ako padne snijeg ovih dana u Splitu. Ja bi volio da padne, jer to bi veselje za djecu i većinu odraslih'', rekao je Kerum za RTL Direkt.

A smatra da je seka tada dala dobru preporuku starijim građanima da umjesto da izlaze na zaleđene ulice bilo bi bolje da održavaju dobre odnose s mladim članovima obitelji kako bi im uskočili u pomoć.

''Sjetit se one Nevenkine izjave za anale i koja je zapravo poučak i koja će sačuvati ljude i građane od lomova i svega ostalog'', rekao je Željko.

