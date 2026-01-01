Koliko Hrvatska realno može na EP-u? 'Ako se to dogodi, očekujmo velike stvari'

Mario Kelentrić, proslavljeni hrvatski rukometni vratar i sadašnji trener vratara u skopskom Vardaru, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" te pružio trezvenu i detaljnu analizu onoga što hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka na nadolazećem Europskom prvenstvu 2026. godine u švedskom Malmou. Iako status svjetskih viceprvaka budi optimizam i podiže ljestvicu očekivanja, Kelentrić upozorava na niz objektivnih problema koji bi mogli zakomplicirati put hrvatskih rukometaša na EP-u, od brojnih ozljeda do smanjene minutaže ključnih igrača u njihovim klubovima.

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Niz problema i upitnika iznad reprezentacije

"Jako veliki upitnik je nad reprezentacijom, barem ja to tako vidim i u razgovoru sa prijateljima i rukometašima", započeo je Kelentrić svoju analizu, ističući kako je ljestvica očekivanja nakon srebra na Svjetskom prvenstvu podignuta visoko. Ipak, od tada se puno toga promijenilo. Reprezentacija je ostala bez iskusnog trojca, uključujući Ivana Pešića, čije su obrane protiv Mađarske bile ključne za prolazak u polufinale, te kapetana Domagoja Duvnjaka, čija uloga, iako smanjena, više nije na raspolaganju. Svi znamo koliko je Domagoj Duvnjak bio bitan za reprezentaciju. Nemamo više ni bitne role Igora Karačića.

Ono što najviše brine jest dugačak popis problema s ozljedama i formom, odnosno malom minutažom.

Podcast Net.hr-a Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr, You Tubeu, platformi VOYO i Spotifyju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Pojavio se drugi problem, ozljede i mala minutaža", naglasio je Kelentrić te pobrojao konkretne poteškoće. Vratarski par koji se očekuje na Euru, Dominik Kuzmanović i Matej Mandić, imaju vrlo malu minutažu u svojim klubovima, ali veseli izdanje Dine Slavića protiv Sjeverne Makedonije u Poreču.

Marin Jelenić isto ima problema sa smanjenom minutažom i ne igra toliko u Szegedu. David Mandić igra toplo - hladno, malo igra, malo ne igra. Problem lijevog beka dodatno je zakompliciran ozljedama Tina Lučina i Zvonimira Srne, koji su propustili dobar dio sezone, ali koji su na Sigurdssonovom popisu za drugi dio priprema, koji počinje u petak, 2. siječnja, u Prelogu.

"Ne znamo sa Cindrom što će biti jer on uvijek nekako ima neku blokadu kad je u reprezentaciji", dodao je, spomenuvši i izazove na poziciji desnog vanjskog, gdje Ivan Martinović nije jednako učinkovit na srednjem beku, a Luka Klarica i Veron Načinović također su bili ozlijeđeni.

"Ivan Martinović nije isti igrač na poziciji srednjeg beka i na svojoj prirodnoj poziciji. Mateo Maraš ima jako malu minutažu isto. Šipić je ozlijeđen", navodi Mario Kelentrić.

Jedina pozicija koja ne brine jest desno krilo, gdje Mario Šoštarić i Filip Glavaš igraju standardno i u odličnoj su formi.

"Znači, to su stvarno objektivne stvari gdje mi sad u ovom trenutku ne možemo procijeniti što će se desiti na Europskom prvenstvu. Puno je upitnika", naveo je Kelentrić.

Skupina je prolazna, ali oprez je nužan

Hrvatska se na Europskom prvenstvu nalazi u skupini sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom. Kelentrić smatra da je grupa prolazna, ali poziva na oprez. Gruziju otpisuje kao reprezentaciju koja nema kvalitetu da se približi Hrvatskoj, no ostala dva protivnika vidi kao ozbiljne izazove.

"Šveđani su domaćini i imaju brutalnu reputaciju, ali u zadnja dva, tri natjecanja ne igraju dobro. Sad će biti kući, puni su motiva", kazao je o jednom od favorita turnira. S druge strane, Nizozemska je reprezentacija koja je uvijek opasna u grupnoj fazi. "Kako turnir ide dalje, oni padaju jer nemaju širinu. Imaju prvu sedmorku i još dva igrača", analizirao je Kelentrić, dodavši kako su Nizozemci oslabljeni otkazivanjem Kaya Smitsa i ozljedom prvog vratara Barta Ravensbergena. Unatoč tim problemima, njihova kvaliteta i brzina mogu stvoriti probleme.

Iako vjeruje da će Hrvatska "relativno komotno" proći skupinu, Kelentrić upozorava da bi se pravi problemi mogli pojaviti kasnije, kada do izražaja dođe nedostatak forme igrača koji su mjesecima bili izvan terena.

Što bi se smatralo uspjehom?

S obzirom na status svjetskih viceprvaka, postavlja se pitanje što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom turniru. Kelentrić je jasan: "Mi smo viceprvaci svijeta, s tim statusom dolazimo. Ne možemo sada reći: 'E, bit ćemo zadovoljni ako prođemo grupu'. Ljestvica je podignuta." Prema njegovom mišljenju, cilj mora biti borba za medalje, odnosno plasman u polufinale.

Svjestan je da bi neuspjeh mogao pokrenuti lavinu kritika i vratiti reprezentaciju u razdoblje neizvjesnosti kakvo je vladalo prije posljednjeg Svjetskog prvenstva.

"Ako kiksamo na ovom prvenstvu, onda će svi reći: 'Slušaj, ovo je bilo u Hrvatskoj, i to je bilo to'. Sad ćemo opet sljedećih deset godina moliti Boga da prođemo grupu." Ipak, naglašava da zbog svih objektivnih problema nitko ne bi trebao "skidati glave" u slučaju podbačaja, ali ambicije moraju ostati visoke.

Na kraju, Kelentrić izbjegava konkretne prognoze. Smatra da su favoriti prvenstva Danska, Švedska, Njemačka, uz uvijek opasne Francuze i Španjolce. Sudbina Hrvatske, zaključuje, ovisit će isključivo o zdravlju i formi.

"Ako se uspiju posložiti, ako budu zdravi, možemo od njih očekivati velike stvari. Ako ne bude to, bojim se da ćemo ovo Europsko prvenstvo morati što prije zaboraviti", zaključio je Mario Kelentrić.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson nakon prve provjere: 'Vidjeli smo karakter i dobili jasniju sliku'