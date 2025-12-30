Dagur Sigurdsson objavio popis igrača za drugi krug priprema: Evo koga vodi

Nakon završetka prvog dijela priprema hrvatske rukometne reprezentacije, izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za drugi krug, koji će se od 2. siječnja 2026. održati u Prelogu, uoči novog okupljanja reprezentacije u Zagrebu.

Na Sigurdssonovu popisu za nadolazeće Europsko prvenstvo nalazi se ukupno 22 rukometaša, raspoređena po svim linijama momčadi.

Popis reprezentativaca:

Golmani:

Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)

Lijeva krila:

David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)

Desna krila:

Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

Pivoti:

Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)

Lijevi vanjski:

Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Srednji vanjski:

Luka Cindrić (Veszprem)

Desni vanjski:

Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)

