Dagur Sigurdsson objavio popis igrača za drugi krug priprema: Evo koga vodi
Na Sigurdssonovu popisu za nadolazeće Europsko prvenstvo nalazi se ukupno 22 rukometaša
Nakon završetka prvog dijela priprema hrvatske rukometne reprezentacije, izbornik Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača za drugi krug, koji će se od 2. siječnja 2026. održati u Prelogu, uoči novog okupljanja reprezentacije u Zagrebu.
Na Sigurdssonovu popisu za nadolazeće Europsko prvenstvo nalazi se ukupno 22 rukometaša, raspoređena po svim linijama momčadi.
Popis reprezentativaca:
Golmani:
Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Dino Slavić (Limoges)
Lijeva krila:
David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Pick Szeged)
Desna krila:
Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)
Pivoti:
Veron Načinović (Kiel), Leon Šušnja (Wisla Plock), Josip Šimić (Wetzlar), Zlatko Raužan (Sesvete)
Lijevi vanjski:
Tin Lučin (Nexe), Zvonimir Srna (Montpellier), Marko Mamić (Leipzig), Leon Ljevar (Slovan Ljubljana), Diano Neris Ćeško (Izviđač)
Srednji vanjski:
Luka Cindrić (Veszprem)
Desni vanjski:
Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen)
