Holivudska zvijezda pokazala ekstremno vitku figuru: 'Vjetar bi je mogao odnijeti'
Anya Taylor-Joy pokazuje da je hollywoodski ideal ljepote danas gotovo sinonim za ekstremnu vitkost. No, je li ipak malo pretjerala?
Glumica Anya Taylor-Joy ponovno je ukrala pažnju na ulicama Los Angelesa, ovaj put u društvu svog supruga Malcoma McRaea. Par je otišao na večeru, a Anya je, kao i uvijek, privukla poglede. Ovaj put svojim nevjerojatno vitkim izgledom.
Tanki strukić, uvučeni obrazi i jagodične koste koje joj gotovo “izbijaju” iz lica, Anya ponovno pokazuje da je hollywoodski ideal ljepote danas gotovo sinonim za ekstremnu vitkost.
Neki fanovi su oduševljeni – elegancija, gracioznost, klasična ljepota – ali drugi ne mogu ne primijetiti koliko je njezin izgled krhak. Moglo bi se reći da bi Anya mogla “odletjeti” ako zapuše jači vjetar.
Unatoč svemu, Anya zrači samopouzdanjem. Njena kombinacija sofisticiranog stila i prirodne ljepote jasno pokazuje zašto je jedna od najtraženijih glumica današnjice. No, kao i mnogima u Hollywoodu, balans između vitke figure i zdravlja ostaje izazov. Fanovi se nadaju da će ova zvijezda nastaviti blistati – i to ne samo na crvenom tepihu, nego i u stvarnom životu.
POGLEDAJTE VIDEO: Čeka li nas iznenađenje na Oscarima? prognozu ima filmski kritičar Dean Sinovčić