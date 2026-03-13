IMA LI PLAVOG DIZELA? /

Ribari poručili: 'Ne znamo što nas sutra čeka na moru, a kamoli što će biti s gorivom'

Premijer Andrej Plenković poručio je da u ovakvim situacijama 'svi trebaju proći kroz krizu', a ne da 'netko dođe na pumpu stanicu i uzme sve, a drugi neka se misle'

13.3.2026.
20:04
Rade Županović
Stvar s plavim dizelom, što se tiče ribara, su se u posljednja dva dana ipak dovela u red. Dalmatinski ribari su prije dva dana poslali apel Vladi zbog kvota i ograničenja u vezi plavog dizela, kojeg su mogli ukrcati u svoj brod.

Premijer Andrej Plenković im je odgovorio tako da je apelirao na solidarnost. Izjavio je da osobe kojima treba gorivo da uzmu sve, a 'susjedu neka krava bude živa i zdrava'. Poručio je da u ovakvim situacijama 'svi trebaju proći kroz krizu', a ne da 'netko dođe na pumpu stanicu i uzme sve, a drugi neka se misle'.

Čini se da su se stvari promjenile, ali što na to kažu ribari?

'Valjda će doći u red sve to skupa'

RTL Danas razgovarao je s Antoniom Šunjićem, predsjednik Ceha ribara splitsko-dalmatinske županije o tome u kakvoj se situaciji sada nalaze ribari.

Što se promijenilo u posljednja dva dana?

"U ova dva-tri dana, na postaje INA-e došle su određene količine goriva. Svatko je ukrcao po manje količine, 2 do 3 tone, kako je tko dobio. Nesmetano smo nastavili s radom, a sad ćemo sačekat, sad iza ovog nevremena, valjda će se izregulirati. Valjda će doći u red sve to skupa. Brodovi su nam na moru, nije nitko sad ostao bez goriva da je sad zavezan radi goriva. Svatko je dobio neku određenu količinu koliko mu je i trebalo. Nešto preko INA-e, nešto preko ovih manjih distributera s kojima radimo tijekom cijele godine i nekako smo se snašli."

'Nitko ne zna što će biti sutra'

Što očekujete u nastavku - kako će se situacija razvijati u tjednima ispred nas?

"Za sada, svaki put kad je došlo do nekih problema, sve pohvale našoj Vladi i premijeru koji je stalno iza naših leđa, i ministru koji stalno stoji iza ribara i poljoprivrednika. Uvijek se nađe neko rješenje. Naravno, ne možemo se sad nakrcat gorivom za mjesec dana - možemo za par dana i čekat što će bit dalje. Ako skoče cijene goriva, možemo očekivati neko zamrzavanje cijena. U ovom slučaju ne može nitko znati što će biti sutra. Ne može znati što će biti sutra kada izađemo na more, a kamoli što će biti sutra s gorivom - to ne ovisi o nama. To opet sve skupa ovisi o nekome drugome - ne ovisi ni o našoj Vladi, ni o našoj upravi za ribarstvo."

Uskrs se bliži - hoće li ljudi imati mogućnost kupnje ribe po normalnih i pristupačnim cijenama?

"Vidljivo je u ova zadnja dva-tri dana da se cijene nisu mijenjale na ribarnici. Ribe je bilo, jedino od sutra nevrijeme do srijede i četvrtka, možda neće biti neka velika ponuda jer će samo veći brodovi raditi, tako da ponuda je za sada dobra, a što će biti ovih narednih par dana dok je nevrijeme ćemo viditi. Kako 'ko uspije odradit, kako se 'ko uspije snaći, vidjeti ćemo."

 

RibariGorivoRibolovCijeneAndrej Plenković
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.