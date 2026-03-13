Ribari poručili: 'Ne znamo što nas sutra čeka na moru, a kamoli što će biti s gorivom'

Stvar s plavim dizelom, što se tiče ribara, su se u posljednja dva dana ipak dovela u red. Dalmatinski ribari su prije dva dana poslali apel Vladi zbog kvota i ograničenja u vezi plavog dizela, kojeg su mogli ukrcati u svoj brod.

Premijer Andrej Plenković im je odgovorio tako da je apelirao na solidarnost. Izjavio je da osobe kojima treba gorivo da uzmu sve, a 'susjedu neka krava bude živa i zdrava'. Poručio je da u ovakvim situacijama 'svi trebaju proći kroz krizu', a ne da 'netko dođe na pumpu stanicu i uzme sve, a drugi neka se misle'.

Čini se da su se stvari promjenile, ali što na to kažu ribari?

'Valjda će doći u red sve to skupa'

RTL Danas razgovarao je s Antoniom Šunjićem, predsjednik Ceha ribara splitsko-dalmatinske županije o tome u kakvoj se situaciji sada nalaze ribari.

Što se promijenilo u posljednja dva dana?

"U ova dva-tri dana, na postaje INA-e došle su određene količine goriva. Svatko je ukrcao po manje količine, 2 do 3 tone, kako je tko dobio. Nesmetano smo nastavili s radom, a sad ćemo sačekat, sad iza ovog nevremena, valjda će se izregulirati. Valjda će doći u red sve to skupa. Brodovi su nam na moru, nije nitko sad ostao bez goriva da je sad zavezan radi goriva. Svatko je dobio neku određenu količinu koliko mu je i trebalo. Nešto preko INA-e, nešto preko ovih manjih distributera s kojima radimo tijekom cijele godine i nekako smo se snašli."

'Nitko ne zna što će biti sutra'

Što očekujete u nastavku - kako će se situacija razvijati u tjednima ispred nas?

"Za sada, svaki put kad je došlo do nekih problema, sve pohvale našoj Vladi i premijeru koji je stalno iza naših leđa, i ministru koji stalno stoji iza ribara i poljoprivrednika. Uvijek se nađe neko rješenje. Naravno, ne možemo se sad nakrcat gorivom za mjesec dana - možemo za par dana i čekat što će bit dalje. Ako skoče cijene goriva, možemo očekivati neko zamrzavanje cijena. U ovom slučaju ne može nitko znati što će biti sutra. Ne može znati što će biti sutra kada izađemo na more, a kamoli što će biti sutra s gorivom - to ne ovisi o nama. To opet sve skupa ovisi o nekome drugome - ne ovisi ni o našoj Vladi, ni o našoj upravi za ribarstvo."

Uskrs se bliži - hoće li ljudi imati mogućnost kupnje ribe po normalnih i pristupačnim cijenama?

"Vidljivo je u ova zadnja dva-tri dana da se cijene nisu mijenjale na ribarnici. Ribe je bilo, jedino od sutra nevrijeme do srijede i četvrtka, možda neće biti neka velika ponuda jer će samo veći brodovi raditi, tako da ponuda je za sada dobra, a što će biti ovih narednih par dana dok je nevrijeme ćemo viditi. Kako 'ko uspije odradit, kako se 'ko uspije snaći, vidjeti ćemo."