FOTO /

Pogledajte privođenje osumnjičenih za korupciju i prijevare u USKOK

Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju, izvijestio je Uskok u srijedu.

Uz uhićenja u tijeku su i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po nalogu Uskoka provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

"Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", izvijestio je Uskok ne otkrivajući detalje.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Na fotografijama možete vidjeti dovođenje osumnjičenih na ispitivanje u USKOK. Ured europskog javnog tuzitelja (EPPO) objavio je da danas u više hrvatskih županija provode hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije.

6.5.2026.
14:41
danas.hr
David Jerkovic/PIXSELL
KorupcijaNova GradiškaPrijevaraUskok
