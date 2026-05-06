Pogledajte privođenje osumnjičenih za korupciju i prijevare u USKOK

Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju, izvijestio je Uskok u srijedu.

Uz uhićenja u tijeku su i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, koje po nalogu Uskoka provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

"Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", izvijestio je Uskok ne otkrivajući detalje.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Na fotografijama možete vidjeti dovođenje osumnjičenih na ispitivanje u USKOK. Ured europskog javnog tuzitelja (EPPO) objavio je da danas u više hrvatskih županija provode hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije.