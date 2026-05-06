HDZ: 'Otvoreni smo za razgovore s oporbom oko izbora ustavnih sudaca'

HDZ-ovi saborski zastupnici Nikola Mažar i Maksimilijan Šimrak poručili su u srijedu da su vrata razgovorima s oporbom o izboru troje preostalih sudaca Ustavnog suda i dalje otvorena, optuživši SDP da blokira dogovor te snosi odgovornost za moguće nefunkcioniranje te institucije.

Na konferenciji za novinare pod nazivom „Zašto SDP bojkotira izbor sudaca Ustavnoga suda?” Mažar se upitao kome je u interesu „namjerno izazivanje blokade i nefunkcioniranja Ustavnog suda, ali i stvaranja određenog kaosa”.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u utorak je poručio da se već sada može raspisati novi natječaj za ustavne suce, čime je dao naslutiti da neće biti dogovora oko troje predloženih kandidata za Ustavni sud, za čiji je izbor potrebna dvotrećinska većina, odnosno još 22 glasa oporbenih zastupnika.

HDZ-ov Mažar danas je odgovorio da HDZ nije zatvorio vrata pregovorima te da su spremni nastaviti razgovore s oporbom kako bi se do glasovanja 15. svibnja postigao dogovor o izboru ustavnih sudaca.

„Ustavni sud već je sada djelomično blokiran jer nakon isteka mandata dijelu sudaca 12. travnja pojedina vijeća više ne mogu raditi u punom sastavu”, upozorio je Mažar, ustvrdivši da više nije riječ samo o izboru sudaca, nego o funkcioniranju institucije i zaštiti ustavnih prava građana.

Istaknuli su da je HDZ u pregovorima nastupao „u dobroj vjeri” te predlagao stručne i neovisne kandidate.

Podrška Milanovićevoj kandidatkinji

Idući tjedan bi i Vrhovni sud, koji je bez predsjednika od ožujka prošle godine nakon smrti Radovana Dobronića, trebao dobiti predsjednicu nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović Hrvatskom saboru predložio sutkinju Visokog trgovačkog suda Mirtu Matić.

Premijer Andrej Plenković rekao je da će vladajuća većina podržati Matić neovisno o tome hoće li SDP podržati izbor troje kandidata za suce Ustavnog suda. Za ustavne suce predloženi su sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, odvjetnik Mladen Sučević i aktualni ustavni sudac Goran Selanec.

Šimrak je rekao da oporba mjesecima iznosi „bombastične izjave i neutemeljene optužbe” kako bi stvorila iskrivljenu sliku o pregovorima oko izbora ustavnih sudaca i predsjednice Vrhovnog suda.

„Ne želimo porobiti institucije niti postavljati podobne ljude, nego izabrati neovisne i stručne osobe koje će odluke donositi na temelju profesionalnosti i integriteta”, rekao je.

Mažar je ustvrdio da za predložene kandidate za Ustavni sud nije bilo primjedbi ni stručne javnosti, ni pravnika, ni oporbe te da nitko nije doveo u pitanje njihove stručne kvalifikacije.

„Ako se u idućem tjednu ne izaberu preostala tri ustavna suca, politička odgovornost za paralizu Ustavnog suda prelazi isključivo na oporbu”, poručio je Šimrak.

Upitan što slijedi ako kandidati za Ustavni sud ne dobiju potrebnu dvotrećinsku većinu na glasovanju idućega tjedna, Mažar je potvrdio da bi tada morao biti raspisan novi javni poziv.

„Ako imate riješeno pitanje Vrhovnog suda, ako imate predložene kandidate koji su komunicirani s oporbom, ako imate predložene kandidate koji ni po jednoj točki nisu sporni, a vi idete blokirati i ići u novi poziv, onda je pitanje koliko poziva, dokad, zašto i zbog čega”, istaknuo je HDZ-ov zastupnik.

