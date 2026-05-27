pitanje ramena

Sin legendarnog danskog vratara šokirao odlukom o završetku karijere
Foto: Stuart Franklin

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel je i sam izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju

27.5.2026.
10:40
Hina
Stuart Franklin
Danski nogometni vratar Kasper Schmeichel objavio je kako je u dobi od 39 godina odlučio završiti igračku karijeru.

Schmeichel je zadnje dvije godine član škotskog velikana Celtica, ali u završnici upavo završene sezone nije branio zbog ozljede ramena koju je zadobio u veljači zbog koje se i odlučio na kraj karijere.

"Kada mi u lipnju istekne ugovor sa Celticom, završit ću karijeru. Odluku sam donio nakon konzultacija s nekoliko kirurga, specijalista za rame, koji su mi rekli kako ne smijem računati da bih se nakon operacije mogao vratiti igranju na najvišoj razini", rekao je Schmeichel.

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel je i sam izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju, a najveći uspjeh ostvario je na klupskoj razini kada je 2016. godine s Leicester Cityjem osvojio naslov prvaka Engleske. S Leicesterom, za koji je igrao od 2011. do 2022., je osvojio i FA Kup 2021., dok je sa Celticom osvojio dva naslova prvaka Škotske te po jedan Kup i Liga kup.

Kasper SchmeichelMirovinaVratar
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
