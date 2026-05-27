Auto završio u provaliji dubokoj 150 metara: Vozač se sam izvukao iz vozila

Prava drama odvila se jučer oko 5.35 sati na području Dubaca, gdje je osobni automobil sletio s ceste i završio u provaliji dubokoj čak 150 metara, navodi DVD Brela.

Na teren su odmah izašle žurne službe. Dočekalo ih je vozilo koje je završilo izvan kolnika, duboko ispod prometnice. No, unatoč teškom slijetanju, vozač je uspio sam izaći iz automobila prije dolaska pomoći.

U intervenciji su sudjelovali vatrogasci iz Baške Vode, Makarske, Zadvarja i Omiša, uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije. Vatrogasci su nakon intervencije ponovno apelirali na vozače da budu posebno oprezni na zahtjevnim dionicama poput Dubaca te da brzinu prilagode uvjetima na cesti.