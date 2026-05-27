Auto završio u provaliji dubokoj 150 metara: Vozač se sam izvukao iz vozila

Auto završio u provaliji dubokoj 150 metara: Vozač se sam izvukao iz vozila
Foto: DVD Brela

27.5.2026.
10:43
Andrea Vlašić
Prava drama odvila se jučer oko 5.35 sati na području Dubaca, gdje je osobni automobil sletio s ceste i završio u provaliji dubokoj čak 150 metara, navodi DVD Brela.

Na teren su odmah izašle žurne službe. Dočekalo ih je vozilo koje je završilo izvan kolnika, duboko ispod prometnice. No, unatoč teškom slijetanju, vozač je uspio sam izaći iz automobila prije dolaska pomoći.

U intervenciji su sudjelovali vatrogasci iz Baške Vode, Makarske, Zadvarja i Omiša, uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije. Vatrogasci su nakon intervencije ponovno apelirali na vozače da budu posebno oprezni na zahtjevnim dionicama poput Dubaca te da brzinu prilagode uvjetima na cesti.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
