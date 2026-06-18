Sud kaznio Milku u Njemačkoj zbog obmane kupaca, oni uložili žalbu: 'Nova masa je jasno navedena'

Sudski spor u Njemačkoj oko izmjene pakiranja Milka čokoladica ulazi u novu fazu nakon što se Mondelez International žalio na sudsku odluku kojom je utvrđeno da praksa smanjivanja gramaže, uz istu cijenu, krši propise.

U rujnu prošle godine udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu podigla je tužbu protiv Mondeleza, tvrdeći da je smanjio pakiranje čokoladica Milke, sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cijenu.

"Brojni potrošači godinama kupuju Milku u istom pakiranju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promijenila", naglasio je Armin Valet iz udruge.

"Žrtve su prijevare jer njezine brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a cijena im je ista ili je čak i viša", naveo je Valet.

Mondelez je tada odbacio tvrdnje udruge, navodeći da je "nova masa jasno navedena na ambalaži proizvoda", prema riječima glasnogovornice kompanije.

Mondelez je informirao kupce na društvenim mrežama, a potpuni pregled veličina i mase proizvoda dostupan je na internetu, dodala je.

Kompanija nije imala izbora i bila je prisiljena promijeniti gramažu zbog većih troškova opskrbnog lanca i sastojaka, dodala je glasnogovornica u rujnu prošle godine, istaknuvši da su se cijene kakaa u proteklih godinu dana gotovo utrostručile i dosegnule rekordne razine.

U svibnju ove godine regionalni sud u Bremenu presudio je da se čokoladice od 90 grama ne smiju prodavati u istom pakiranju u kojem su se ranije nudile one od 100 grama prije isteka prijelaznog razdoblja od četiri mjeseca.

Mondelez se sada žalio na presudu pred višim sudom u Bremenu. Njegova odluka neće imati praktične posljedice jer je četveromjesečno prijelazno razdoblje već isteklo, no smatra se važnim presedanom i mogla bi dodatno pojačati nadzor nad sličnom praksom smanjenja gramaže proizvoda, uz zadržavanje cijene, napominje agencija dpa.