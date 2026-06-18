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RTL Danas doznaje: Stiže novi pravilnik o izboru čelnih ljudi u državnim poduzećima

RTL Danas doznaje: Stiže novi pravilnik o izboru čelnih ljudi u državnim poduzećima
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Foto: Net.hr

Korporativnu reformu Vlada već dugo najavljuje, a najavio ju je i premijer nakon smjene Andrije Mikulića

18.6.2026.
13:49
Dajana Šošić
Net.hr
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Kako doznaje RTL Danas, Vlada će u petak predstaviti novu Uredbu o izboru članova Nadzornih odbora i Uprava državnih poduzeća na koju se dugo čekalo i koja je jedan od posljednjih preduvjeta za ulazak Hrvatske u OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj). Proces imenovanja bi bio transparentniji, a kriteriji bi se trebali pooštriti, uz manji utjecaj politike.

Korporativnu reformu Vlada već dugo najavljuje, a najavio ju je i premijer nakon smjene bivšeg državnog inspektora Andrije Mikulića i više direktora u paketu.

Mikulić je smijenjen na dan uhićenja u studenom, a tada se premijer Andrej Plenković zahvalio i predsjednicima uprava čak pet javnih poduzeća među kojima su bili HŽ Infrastruktura, Hrvatska pošta, HZZO, Hrvatska lutrija te Odašiljač i veze.

Na njihova mjesta došli su privremeni predsjednici Uprava. 

A još od prije vršitelji dužnosti vode i HEP, Hrvatske ceste i još neka javna poduzeća. Najviše smijenjenih je iz resora ministra prometa, Olega Butkovića, koji je tada poručio: "Znate da smo se obvezali OECD-u da moramo te ljude birati na drugačiji način. Donijet je zakon, sad treba donijeti Uredbu i onda će se po tim pravilima izabrati čelni ljudi u narednim mjesecima. Dotada će ovi ljudi koji su privremeno tamo vršiti funkcije". 

VladaUredbaOecdAndrija MikulićNadzorni OdborDrzavna Poduzeca
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