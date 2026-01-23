Srušeni direktori, fotelje dva mjeseca prazne: 'Sad je već uvreda ako pitamo...'

Bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić, jučer je izišao iz pritvora i najavio da se oprašta s politikom.

"Idem u realan sektor, privatni biznis, znanje vam nitko ne može uzeti", poručio je.

Iza rešetaka je proveo 54 dana, a cijelo to vrijeme premijer Andrej Plenković nije našao osobu koja će ga zamijeniti na mjestu glavnog državnog inspektora.

"Kad bude, reći ćemo vam. Nije sigurno pressica u Končaru mjesto za tu temu", kratak je bio Plenković.

Mikulić je smijenjen na dan uhićenja. Oporba je uvjerena da premijer ne može naći novu osobu.

"Premijer je govorio da je smijenio glavnog državnog inspektora zbog loših rezultata, a ne zbog toga što je znao da će biti uhićen. Pa ako je to tako, zašto do danas još nitko nije izabran", kaže Jelena Miloš, zastupnica Možemo!.

'Problem s korupcijom'

Marin Miletić iz Mosta pak ima ovo objašnjenje zašto nema zamjene za Mikulića: "Premijer nije našao kvalitetne i poštene ljude za određene pozicije, jer se uvijek ispostavi da koga god oni imenuju ima problema s korupcijom".

Isti dan kada je smijenjen prvi čovjek inspektorata, Plenković se zahvalio i predsjednicima uprava čak 5 javnih poduzeća, HŽ Infrastrukture, Hrvatske pošte, HZZO-a, Hrvatske lutrije, Odašiljača i veza.

Na njihova mjesta došli su privremeni predsjednici Uprava.

'Zbog OECD-a moraju se birati drugačije'

A još od prije vršitelji dužnosti vode i HEP, Hrvatske ceste i još neka javna poduzeća. Najviše smijenjenih je iz resora ministra prometa, Olega Butkovića koji objašnjava: "Znate da smo se obvezali OECD-u da moramo te ljude birati na drugačiji način. Donijet je zakon, sad treba donijeti Uredbu i onda će se po tim pravilima iazbrati čelni ljudi u narednim mjesecima. Dotada će ovi ljudi koji su privremeno tamo vršiti funkcije."

Nova pravila konkretno predviđaju depolitizaciju i profesionalizaciju nadzornih odbora, koji će onda raspisivati natječaje za uprave državnih tvrtki. Oporba ne vjeruje da će biti političke volje za to.

"Pojedini ministri kontroliraju, to su im zone interesa i oni će stavljati ljude od povjerenja. A sad koliko će ti ministri biti jaki da će stavljati svoje ljude od povjerenja, a ne povjerenja užeg kabineta premijera. Praksa govori ovo drugo", kaže Igor Peternel iz DOMiNO-a.

SDP-ov Mišel Jakšić pak podsjeća zašto se 'ne može vjerovati premijeru': "Kad je smijenjen Mikulić i cijela hrpa imena, tad je premijer rekao - to radimo zbog OECD-a i ide novi pravilnik i sve će se to riješiti. Sad su prošla dva mjeseca i sad je već uvreda ako ga se pita što je s novim pravilnikom."

Uredbu je Vlada trebala donijeti do početka prosinca prošle godine, no kada će - odgovora nema. Dotad će državne tvrtke imati privremene šefove.