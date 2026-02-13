Pogledajte posljednje trenutke rada Name: 'Više sam bila tu nego doma, to je obitelj...'

KULTNO MJESTO ZAGREBA /

Nama zatvara svoja vrata, a posljednji kupci imali su još samo pola sata za kupnju prije spuštanja roleta u 20 sati. Police su većinom prazne – dio robe rasprodan je tijekom današnje rasprodaje, dio će se vratiti dobavljačima, a ostatak će biti prebačen u Namu na Kvaternikov trg.

Kako se približavao kraj radnog vremena, atmosfera je postajala sve emotivnija. U prostoru su se čule zagrebačke šansone, djelatnice su se grlile, plesale, a neke i zaplakale dok su kupci i kolege pljeskom zahvaljivali zaposlenicima.

Za mnoge radnice Nama je bila drugi dom, kao i Tajtani Katić: „Četrdeset godina sam ovdje, više sam bila tu nego doma. Mi smo kao obitelj – slavili smo rođendane, družili se i radili zajedno do mirovine“. Dodajući kako se nada boljim uvjetima rada i većim plaćama u budućnosti. Novi vlasnik dužan je zadržati radnike još najmanje dvije godine, a zaposlenici vjeruju da će prostor i dalje ostati mjesto okupljanja Zagrepčana. Kako je to izgledalo u posljednjim minutama rada legendarne Name, pogledajte u videu.