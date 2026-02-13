Suze i posljednja rasprodaja: 'Od malena znaš za Namu, mama te vodila ovdje'

ZBOGOM NAKON 140 GODINA /

Nakon više od 140 godina rada zatvara se zagrebačka robna kuća Nama, mjesto uz koje su generacije Zagrepčana vezale svakodnevicu, kupnju i uspomene. Police nekoć pune robe danas su gotovo prazne, a posljednji dan rasprodaje mnogi su iskoristili kako bi ponijeli još barem jednu uspomenu.

„38 godina punih sam ovdje, od završetka škole do sada. Nemam riječi“, rekla je prodavačica Monika Furić, dok su njezine kolegice priznale da je cijeli kolektiv duboko potresen zatvaranjem. „To nije trgovački centar, to je bila topla robna kuća. Mi smo svi bili kao obitelj“, poručila je Maša Kapusta Petkovski.

I kupci su se emotivno opraštali. Neki su dolazili ciljano po posljednje komade na sniženju, dok su drugi željeli još jednom prošetati hodnicima u kojima su, kako kažu, odrasli. "Od malena znaš za Namu, mama te vodila ovdje", rekao je jedan Zagrepčanin koji je kupio novčanik za uspomenu.

Za mnoge starije građane zatvaranje Name znači kraj jedne ere. „Rođena sam u Zagrebu, imam 81 godinu. Teško je kad si tako dugo vezan za jedno mjesto“, rekla je Gordana.

Iako budućnost prostora još nije poznata, poznato je da će oko 150 radnika ostati zaposleni jer ih je novi vlasnik dužan zadržati najmanje dvije godine. Zaposlenici se nadaju najboljem ishodu, ali svjesni su da ih čeka život bez Name – uz želju da se stepenice i hodnici jednoga dana ponovno ispune ljudima.