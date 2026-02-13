Napadi na Trumpa, Grenland kao točka prijeloma i nova era moći: Kome su pljeskali?

MÜNCHEN POD OPSADOM /

München je danas pod opsadom: Europa i SAD bez rukavica o novom svjetskom poretku, Trump na meti kritika

"Pred urušavanjem" – tako glasi tema ovogodišnje Münchenske sigurnosne konferencije koja je okupila svjetske lidere u trenutku sve napetijih odnosa između Europe i Sjedinjenih Američkih Država.

Za razliku od prošle godine, kada je američki potpredsjednik JD Vance šokirao europske saveznike oštrim kritikama, ove godine gotovo nitko više ne skriva da transatlantski odnosi nisu kao prije. Američki predsjednik Donald Trump u München je poslao državnog tajnika Marca Rubija – političara bliskog MAGA pokretu, ali s umjerenijim tonom.

Grad je bio pod snažnim osiguranjem, a političari su bez zadrške govorili o promjeni globalnog poretka. Njemački kancelar Friedrich Merz prvi je stao za govornicu i održao snažan govor koji je obilježio početak konferencije.

"Svijet kakav smo ranije poznavali više ne postoji", poručio je, naglašavajući da čak ni SAD u eri suparništva velikih sila više ne može djelovati samostalno.

Svi su s posebnom pažnjom pratili dolazak Marca Rubija, koji bi trebao iznijeti američki odgovor na europske poruke. Već prije dolaska poručio je da je „stari svijet nestao“ i da živimo u novoj geopolitičkoj eri koja od svih zahtijeva redefiniranje vlastite uloge.

Rubio se u Münchenu sastao i s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, što je prvi tako visoki susret s predstavnikom nove američke administracije. Kako je to izgledalo na konferenciji u München pogledajte u prilogu.