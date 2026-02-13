FREEMAIL
UČENICI ZAPJEVALI /

Lucija je tablicu množenja pretvorila u trap hitove: 'Oduševljeni su!'

Bili smo u razredu gdje pjesma i brojevi idu ruku pod ruku

13.2.2026.
18:32
RTL Danas
Tablicu množenja možda mnogi ne vole, ali svi smo je morali naučiti. A da što lakše "uđe u uho", jedna učiteljica ju je opjevala. Učiteljica Lucija iz Osnovne škole Mihaela Šiloboda uzela je stvar u svoje ruke i pomoću umjetne inteligencije tablicu množenja pretvorila u trap hitove. 

Cijeli album zove se Školski bengeri, a slušaju ih učenici, roditelji i druge učiteljice. Učiteljica drugog i trećeg razreda i inače u nastavi koristi AI alate kako bi učenicima pomogla lakše i zabavnije usvojiti sva znanja, a oni su time oduševljeni.   

Bili smo u razredu gdje pjesma i brojevi idu ruku pod ruku. S raspjevanom učiteljicom Lucijom Petračić razgovarala je RTL-ova reporterka Laura Damnjanović Šalamon. 

Otkud ideja da uglazbite tablicu množenja?

Tablica množenja je dosta zloglasan dio matematike u 2. razredu pa mi se činilo da postoji zanimljiviji način od bubanja napamet. Nakon što mi u školi to odradimo metodički, kako treba, jedino što nam preostaje je to učiti. Meni se glazba činila kao najbolje rješenje, ali nisam nisam to mogla realizirati jedno vrijeme jer nije postojao AI. Nemam studio niti mogu napraviti pjesme. No AI mi je olakšao stvar, nisam očekivala ništa. Ali dobar je feedback, puno kolega, roditelja i djece je zadovoljno.  Mislim da bi ga svi trebali lagano koristiti i ne ignorirati, nego prihvatiti i napraviti najbolje do toga. 

Kada još koristite alate umjetne inteligencije u nastavi i što kažu učenici na to?

Učenici su oduševljeni. Što se tiče ostalih alata, dobro mi je to za glazbu da mogu uglazbiti neko gradivo. Ako mi treba neka slika ili ilustracija, uvijek mogu pitati AI da mi to zornije prikaže i dočara. 

Što kažu učenici na takve materijale?

Zanimljivo im je i mislim da bismo još mogli toga napraviti.

