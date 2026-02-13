Uhićeni gradonačelnik ide u istražni zatvor! Odvjetnik otkrio: 'Nije dao ostavku, o tome ne razmišlja'

Baš kao i jučer kada je uhićen u svom domu, gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić izgledao je opušteno dok ga je policija dovela pred Županijski sud u Osijeku.

USKOK je zatražio istražni zatvor po dvije osnove.

"Tvrde da zato što je gradonačelnik Nove Gradiške da će ponoviti djelo. A drugo, zbog utjecaja na svjedoke. Tu je 12 svjedoka.

Netočno je izašlo u medijima da je dao ostavku, nije dao ostavku. On u ovome trenutku o tome ne razmišlja", poručio je njegov odvjetnik Fran Olujić.

USKOK je objavio da ga tereti za pet kaznenih djela u tri događaja. Prvo, da je od bivšeg poslovnog partnera tražio 25 posto zarade kafića, koji se nalazi u gradskom prostoru. Kada je taj prostor preuzeo drugi poduzetnik, Grgić je, kažu istražitelji, od njega tražio predaju iznosa od 125 tisuća, a potom i 250.000 eura.

Također mu na teret stavljaju da je s drugo i trećeokrivljenim protuzakonito dogovarao prodaju gradskog zemljišta na kojem se trebala realizirati investicija. Za izradu projektne dokumentacije je, kaže USKOK, Grgićeva tvrtka dobila najmanje 15 tisuća eura mita.

Nije podnio ostavku

"I treći, događaj u kojem se tvrdi da su mu dvoje ljudi uplatili donacije njegovoj Nezavisnoj listi, u iznosu od 200 i 800 eura. Ništa od ta tri događaja se nije dogodilo na način na koji USKOK to tvrdi", dodaje Oluijć.

Zamjenica gradonačelnika kaže nam da Grgić nije podnio ostavku te ponavlja da grad nastavljati obavljati svoj rad zakonito i transparentno. Lokalni oporbeni HDZ poziva pak Grgića da podnese ostavku.

"Smatramo da je gradonačelnik Vinko Grgić prešao svaku mjeru upravljanja ovim gradom. I radi ovog grada i svih nas u ovom gradu bilo bi najbolje da odstupi", poručio je predsjednik novogradiškog HDZ-a Bernardin Trnka.

Ne postoji zakon koji Grgića može natjerati na ostavku. Niti onaj koji ga može spriječiti da se ponovno kandidira na izborima dok nema pravomoćne presude. Tu je presumpcija nevinosti, ne može se mijenjati zakon, već treba ići putem prevencije, kaže čelnica saborskog antikorupcijskog vijeća.

"Mi smo 2015. ostvarili povijesno najbolji rezultat, kada smo bili 50. na indeksu percepcije korupcije. Tada smo prvi put ušli u nekorumpirane zemlje. Od 2016. bilježimo konstantan pad", istaknula je Mirela Ahmetović.

Grgić, bivši SDP-ovac, prvi je put uhićen 2020. godine u aferi Janaf. To što im je gradonačelnik završio iza rešetaka građanima Nove Gradiške nije smetalo. Pa su ga ponovno izabrali, i to u prvom krugu, i 2021. i 2025.