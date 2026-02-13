USKOK objavio kako je 'trgovao' Grgić: Od jednog postotak, od drugog 125 pa 250 tisuća eura

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, uhićen u antikorupcijskoj akciji na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, ispitan je u četvrtak navečer u osječkim prostorijama USKOK-a, gdje je negirao sve sumnje.

Protiv Grgića je pokrenuta istraga zbog sumnje na trgovanje utjecajem, zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita, izvijestili su u petak iz USKOK-a.

Kako navode, sumnja se da je Grgić od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac od bivšeg poslovnog partnera, s kojim je ranije osnovao zajedničku tvrtku, nakon što je tajni dogovor među njima raskinut. Preko te tvrtke kupljen je gradski poslovni prostor u zgradi bivše robne kuće, a Grgić je u taj posao osobno uložio oko 119 tisuća eura, pri čemu je njegovo vlasništvo bilo prikriveno.

Nakon raskida suradnje, od bivšeg ortaka je navodno, osobno i preko posrednika, više puta tražio 25 posto zarade od ugostiteljskog lokala koji posluje u tom prostoru. Istovremeno je od drugog poduzetnika, koji je kasnije ušao u posao i kupio udjele u toj tvrtki, tražio najprije 125 tisuća, a potom 250 tisuća eura.

USKOK navodi da je pritom bivšem ortaku i novom partneru poručivao kako, ako ne pristanu na njegove zahtjeve, može raskinuti gradski ugovor o zakupu prostora te im onemogućiti dobivanje dozvole za rad i početak poslovanja u zgradi bivše robne kuće.

Poslovi u industrijskoj zoni

Drugi dio sumnji odnosi se na prodaju zemljišta u industrijskoj zoni Nove Gradiške po povlaštenoj cijeni, uz obvezu ulaganja u određenom roku. Prema navodima USKOK-a, Grgić se 2025. dogovorio s vlasnikom tvrtke koja je na natječaju kupila to zemljište da njegova vlastita tvrtka izradi projektnu dokumentaciju, za što je isplaćeno 62,2 tisuće eura.

Kad je taj poduzetnik odustao od investicije i trebao isplatiti Gradu oko 89 tisuća eura, zatražio je od gradonačelnika da mu omogući povrat uloženog i prodaju zemljišta bez tereta. Grgić je, prema sumnjama, pristao te je s drugim poduzetnikom dogovoreno da on preuzme zemljište po istoj cijeni i kupi projektnu dokumentaciju.

Zauzvrat se gradonačelnik, kako navodi USKOK, obvezao da će kao čelnik grada omogućiti brisanje gradskog založnog prava i prihvat novog investitora, iako za to nije bilo uvjeta. Nakon toga je potpisan ugovor kojim se briše založno pravo i daje suglasnost novom ulagaču, a tvrtka drugog poduzetnika zemljište i dokumentaciju kupuje za ukupno 167 tisuća eura. Potom tvrtka povezana s novim investitorom sklapa ugovor o suradnji s Grgićevom tvrtkom, koja za projektiranje dobiva najmanje 15,6 tisuća eura.

Natječaj za nadzor radova i donacije kampanji

USKOK dalje navodi da je Grgić početkom 2025. nastojao osigurati da u postupku jednostavne nabave za stručni nadzor rekonstrukcije jedne gradske ulice bude izabrana tvrtka u vlasništvu četvrtookrivljenog. Znao je da ta tvrtka ne ispunjava sve propisane uvjete jer inženjer zaposlen u njoj nema tražene reference, ali je s vlasnikom dogovorio da Povjerenstvu dostavi potvrdu s drukčijim, povoljnijim podacima.

Grgić je, stoji u priopćenju, uvjeravao da Povjerenstvo neće dodatno provjeravati sadržaj dostavljene potvrde, a zauzvrat je od vlasnika tražio da financijski pomogne njegovu predizbornu kampanju za lokalne izbore. Nakon što je potvrda dostavljena, ponuda te tvrtke je prihvaćena, sklopljen je ugovor za nadzor radova, a vlasnik i njegova sestra uplatili su novac na račun Nezavisne liste gradonačelnika.

USKOK je najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora za sve osumnjičene. Gradonačelnik je na ispitivanju izjavio da nije kriv te poručio da će, kako tvrdi, još jednom dokazivati svoju nevinost.

