Njemu je očito svejedno! Pogledajte kako je uhićeni Grgić komentirao je li primio mito...

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić pred našim kamerama je komentirao današnje uhićenje. Rekao je da se "ne osjeća krivim". Na pitanje je li tražio mito, sarkastično je odgovorio: "Za 200 eura! Za 200 eura jesam".

Prema neslužbenim informacijama, Grgić je od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili to platiti.

Grgić se spominje i u aferi muljanja i sa zakupom gradskog zemljišta i to tako da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup.

Detalji USKOK-ove akcije

Podsjetimo, gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u četvrtak ujutro zbog sumnje na korupciju i trgovinu utjecajem. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) provodi u četvrtak ujutro uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Radnje se provode na Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Uz gradonačelnik Nove Gradiške uhićene su još tri osobe.

Istražitelji sumnjaju da je Grgić počinio više kaznenih djela zlouporabe položaja vezanih uz poslove na lokalnoj infrastrukturi i gradske natječaje. Grgić je već bio na meti istražitelja, prvi put je uhićen u rujnu 2020.

