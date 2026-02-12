Uhićen gradonačelnik! Neslužbeno doznajemo detalje velika akcije USKOK-a i policije

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, među uhićenima je gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.