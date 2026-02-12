Tri kuće, dva kredita i primanja od skoro 5000 € - ovo je imovinska kartica uhićenog gradonačelnika

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jedan je od četvero uhićenih u akciji USKOK u četvrtak ujutro. Kako to već biva s pritvorenim visokopozicioniranim osoba, na tapetu javnosti slijedi pitanje o imovini uhićenog.

U imovinskoj kartici Grgića posebno se ističe luksuzna vila u Novoj Gradiški koju je procijenio na 199.084 eura. Grgić kao gradonačelnik prima mjesečnu plaću od 3876 eura. Dodatno ostvaruje još 1000 eura mjesečno od imovine i imovinskih prava te 15.713 eura od kapitala i primitaka godišnje na koje se ne plaća porez.

Njegova supruga zaposlena je u Pučkom otvorenom učilištu 'Matija Antun Relković', gdje zarađuje nešto više od 1250 eura mjesečno. Obitelj otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju ukupno 1066 eura.

Kuće na Pagu i u Zagrebu

Osim te vile, Grgić je vlasnik kuće na Pagu vrijedne 132.722 eura te suvlasnik kuće u Zagrebu procijenjene na 398.168 eura. U Zagrebu je i suvlasnik dodatnih nekretnina vrijednih 1327 eura, dok je njegova supruga vlasnica još jedne kuće u Novoj Gradiški procijenjene na 150.000 eura.

Od pokretne imovine Grgić posjeduje automobil Peugeot vrijedan 13.272 eura i motocikl Vespa GTS 300 vrijedan 3981,68 eura, a prema prijavljenim podacima ima i 50.000 eura ušteđevine.

Uhićenja USKOK-a i slučaj gradonačelnika Nove Gradiške pratimo uživo na našem portalu. Više o svemu pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati u kupovnoj moći pretekli Slovence? Reporter Direkta u čudu otišao u Ljubljanu i sve provjerio