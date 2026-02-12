Uhićenje Grgića u Novoj Gradiški nikoga nije iznenadilo? Pogledajte ovu poruku s transparenta...

U samom središtu Nove Gradiške prije više od tjedan dana osvanuo je transparent na jednoj zgradi koji je izazvao brojne komentare. Na njemu se vidi gradonačelnik Vinko Grgić s lisicama na rukama uz poruku: "Ne damo ti 25%!".

Podsjetimo, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje provodi PUNSKOK na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Među uhićenima je i novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić.

Prema prvim informacijama, Grgić je od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili to platiti. Grgić se spominje i u aferi muljanja i sa zakupom gradskog zemljišta i to tako da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup.

