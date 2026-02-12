USKOK ispitivao Vinka Grgića više od dva sata: Još nije zatražen istražni zatvor

Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je u četvrtak ujutro zbog sumnje na korupciju i trgovinu utjecajem.

Policija je po nalogu USKOK-a još u ranu zoru upala u njegovu obiteljsku kuću. I to zbog sumnje da je reketario ugostitelje, tražio mito i trgovao utjecajem kako bi mogli dobiti najam gradskih prostora.

Uz Grgića uhićen je i nekadašnji SDP-ov saborski zastupnik Mato Gavran kojeg je Grgić navodno tražio mito u obliku novca za izbornu kampanju, kako bi njegovoj tvrtki pogodovao da dobije posao.

Čeka se odluka USKOK-a

Grgiću još uvijek nije određen istražni zatvor. Procedura određuje da USKOK mora podnijeti zahtjev za određivanjem istražnog zatvora sucu istrage, nakon ispitivanja svih osumnjičenih.

Teško je procijeniti što će USKOK odlučiti nakon što svi uhićeni budu ispitani, a prema informacijama koje imamo, to će se dogoditi tek sutra ujutro.

U prostorije USKOK-a Grgić je doveden oko 16:30 sati, a izašao je tek oko 19 sati. Njegov odvjetnik Fran Olujić bio je spriječen doći na ispitivanje pa je s Grgićem bio njegov zamjenik, Ante Burić. On je pak rekao da ne može iznositi detalje postupka u ovom trenutku.

Burić je dodao i da još uvijek nije točno poznato što se sve Grgiću stavlja na teret, a tek nakon optužnog prijedloga će odlučiti o strategiji obrane.