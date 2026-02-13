FREEMAIL
VELIKI POSAO /

Agencije za prosidbu buknule u ovom gradu, cijene idu do 25.000 eura: Pazite što nude

Kočija, dvorac, privatne terase, pa i helikopteri - prosidba u Parizu postaje kazališna predstava.

Dok se jedni zgražaju nad kičem koji je stvorio unosno tržište, drugi tvrde da je to san snova.

U Parizu organizacija prosidbi postaje veliki posao. Prije pet godina bile su samo tri takve agencije, danas ih je čak 25, a uoči Valentinova imaju najviše posla.

Evo što se nudi 

Nude opcije za svačiji džep. Od jednostavnijih organizacija koje stoje oko 750 eura, pa sve do luksuznih prosidbi od 25 tisuća eura i više.

'Ako imate manji budžet, možete se odlučiti za jednostavan brod na rijeci, ako je lijepo vrijeme ili, pak, za krovnu terasu. Ako imate veći budžet, možete uzeti luksuznu jahtu, možete imati terasu hotela u palači ili plesnu dvoranu, ili ako imate doista neograničen budžet, možete čak razmisliti o dvorcu', objašnjava Cengiz Ozelsel, suosnivač agencije za organiziranje prosidbi.

Više pogledajte u prilogu 

13.2.2026.
17:12
Lea Barić
ParizProsidba
