Hrvati će dobiti priuštive stanove, ali i zabranu od čak 35 godina: 'Ovo je za povijest!'

Do 2030. godine 20 tisuća stanova i kuća, a POS-ovi stanovi moći će se i iznajmljivati. Dio je to plana Vlade za lakši put do krova nad glavom.

Da bi ključeve dvosobnog stana od 56 četvornih metara u centru Zagreba dobili u ruke izdvojiti treba 950 eura na mjesec.

"A prilikom prodaje stan bi sigurno mogao postići između 260 i 280 tisuća eura, govorimo o do 5 po kvadratu. Što se tiče najma, blaga stagnacija eventualno mali rast od 10 posto, a što se tiče prodaje tu vidimo kontinuirani rast u usporedbi sa prošlom godinom", rekao je agent za nekretnine Antonio Štedul.

Da bi visokim cijenama pokušali stati na kraj Vlada donosi novi Zakon o priuštivom stanovanju. "Kojim ćemo omogućiti veće poticaje, veće subvencije za gradnju novih stambenih jedinica i za gradnju obiteljskih kuća", rekao je ministar Branko Bačić.

Do 2030. plan je izgraditi i obnoviti 20 200 stanova i kuća. Od toga osam tisuća potpuno novih stanova gradit će se putem APN-a. "Netko će reći da je to malo, ali u 24 godine smo ih izgradili devet tisuća. Ako ih mi u idućih 4,5 godina izgradimo osam tisuća, ja mislim da će to biti enorman uspjeh", poručio je Bačić.

Hrvatskoj nedostaje 236 tisuća stanova

Prema procjeni Ekonomskog instituta, u Hrvatskoj nedostaje 236 tisuća stambenih jedinica za priuštivo stanovanje.

"Trenutačno čak 958 tisuća ne služi za stanovanje. 595 tisuća stanova je prazno, a 363 tisuće se koristi za kratkoročni najam. Prosječna dob u kojoj mladi napuštaju roditeljski dom je 33 godine, dok je prosjek EU 26 godina", stoji u priopćenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

"Nacrt Zakona o priuštivom stanovanju kao i zakoni koji su već donešeni i mjere iz Nacionalnog plana stambene politike jasno pokazuje da je upravo Hrvatska među državama članicama jasno krenula u rješavanje stambene krize", rekla je Nikolina Brnjac, članica Europskog parlamenta.

I to tako da novim zakonom - POS stanovi više neće biti isključivo na prodaju.

"U svim zgradama koje su veće od 10 stanova, a gradi javni investitor da će 50 posto stanova biti za priuštivu prodaju, a 50 posto za priuštivi najam", rekao je državni tajnik Željko Uhlir.

Tko ima pravo na priuštivo stanovanje?

Troškovi stanovanja ne bi smio premašiti 30 posto kućnog prihoda. Pa bi primjerice četveročlana obitelj u Zagrebu s neto primanjima od 2000 eura i stanom od 60 četvornih metara plaćala najamninu od 450 eura na mjesec.

"Na priuštivo stanovanje pravo će imati hrvatski građani do 45 godina i obitelji s djecom, građani deficitarnih zanimanja i posebnim oblicima rada, mi smo napisali prekarni rad, i tu su posebno ranjive osobe, osobe s invaliditetom, osobe 65 plus", rekao je Bačić.

I oni stan neće moći prodavati 35 godina, osim u slučajevima bolesti, smrti, razvoda ili preseljenja. Nova stambena naselja gradit će se u suradnji s lokalnim jedinicama. Predstavnici županija, gradova i općina nova zakonska rješenja pozdravljaju.

'Ovo je povijesni zakon'

"Iz razloga što smo bili svjedoci velikog odljeva stanovništva, međutim upravo ovaj zakon radi velike korake prema revitalizaciji našeg područja", rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija Danijel Marušić.

"Vjerujem da djelujemo i na politiku cijena, ali i na politiku ukupne ponude stambenog fonda", rekao je predsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj Željko Turk.

"Smatram da je ovo povijesni zakon, a vrijeme će pokazati da sam u pravu", rekao je predsjednik Hrvatske zajednice općina Božo Lasić.

Još tri dana APN-u se mogu javiti građani koji svoje nekretnine žele iznajmiti državi.

"Ovaj zakon će ponoviti javni poziv, tako da svi znaju da će biti još javnih poziva i svakim danom sve više zahtjeva dolazi tako da smo radosni zbog toga", rekao je Uhlir.

Točne brojke otkrit će idući tjedan, a tada bi se i novi Zakon o priuštivom stanovanju trebao naći na sjednici Vlade.