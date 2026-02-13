FREEMAIL
FEŠTA U SPLITU /

Dalija poslala moćnu poruku Hajduku za 115. rođendan: Donosimo najbolje čestitke

'Da dođe vrijeme kada će biti daleko najbolji i da svi sa strahopoštovanjem izgovaraju njegovo ime', poručuje Dalija Jeličanin

13.2.2026.
17:08
RTL Danas
Split i Dalmacija slave u petak 115. rođendana Hajduka

Tim povodom u redovnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali što želite Hajduku za 115. rođendan. 

Sada donosimo neke od odgovora s našeg Facebook profila. 

Pitali smo vas 

"Da dođe vrijeme kada će biti daleko najbolji i da svi sa strahopoštovanjem izgovaraju njegovo ime", poručuje čitateljica Dalija Jeličanin

Siniša Lelak pak kaže: "Da bude uspješan kao i do sada i da vrati svoju poziciju majstora s mora". 

"Da osvoji titulu još ove godine", navodi Tihomir Ivančević, dok Ana Mrdaković kaže: "Da živi vječno!" 

"Da bude u rangu Dinama", kaže pak Andrija Magzan

