Urlanje, golotinja, uriniranje i povraćanje: Može li ovo spriječiti divljanje? 'Neće pomoći'

ZA TIŠI I MIRNIJI SPLIT /

Gotovo sto godina nakon što je u Americi završila era prohibicije, zabranu prodaje alkohola planira donijeti grad Split. Od 20 sati pa sve šest ujutro ni u trgovinama ni na kioscima neće biti moguće kupiti ni pivo ni vino, nikakvo alkoholno piće.

Gradonačelnik Šuta misli da će tako smiriti nered ljeti, po centru grada, kada mladi turisti povraćaju i uriniraju po staroj jezgri.

Znači li to da Matejuška navečer ljeti više neće biti tradicionalno puna ljudi koji sjede i na zidiću piju piće ili će ljudi alkohol jednostavno kupiti ranije? Više pogledajte u prilogu.