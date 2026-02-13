FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKCIJA U DALMACIJI /

Policija zaustavila Ivana dok je išao iz dućana, evo što je napravio: 'Pogriješio sam...'

Policija je u Dalmaciji u petak provela akciju "Pješak", jer u prekršaju nisu samo vozači, nego ponekad i pješaci.

Osim što je splitska policija kažnjavala njihove prekršaje, zaustavljala je i vozače koji ugrožavaju sigurnost pješaka.

Ivan dobio upozorenje 

Daleko od pješačkog prijelaza uz vozila koja jure građani su ležerno prelazili cestu, i to sve dok ih nije zaustavila policija. Jedan od njih bio je i Ivan iz Trogira, koji nam je ispričao što mu se dogodilo.

"Pogriješio sam, bio sam u dućanu i išao sam... Bio mi je daleko pješački i prešao sam prijeko. Svjestan sam toga", govori nam Ivan i dodaje da nije dobio kaznu nego upozorenje. 

Kazne se inače kreću oko 30 eura po prekršaju, ali cilj akcije je preventivan. 

Više pogledajte u prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.2.2026.
19:59
Dragana Eterović
SplitPolicijaPješak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx