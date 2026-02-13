Policija zaustavila Ivana dok je išao iz dućana, evo što je napravio: 'Pogriješio sam...'

SEKS SKANDAL /
Policija je u Dalmaciji u petak provela akciju "Pješak", jer u prekršaju nisu samo vozači, nego ponekad i pješaci.
Osim što je splitska policija kažnjavala njihove prekršaje, zaustavljala je i vozače koji ugrožavaju sigurnost pješaka.
Daleko od pješačkog prijelaza uz vozila koja jure građani su ležerno prelazili cestu, i to sve dok ih nije zaustavila policija. Jedan od njih bio je i Ivan iz Trogira, koji nam je ispričao što mu se dogodilo.
"Pogriješio sam, bio sam u dućanu i išao sam... Bio mi je daleko pješački i prešao sam prijeko. Svjestan sam toga", govori nam Ivan i dodaje da nije dobio kaznu nego upozorenje.
Kazne se inače kreću oko 30 eura po prekršaju, ali cilj akcije je preventivan.
