Erlić više nije gradonačelnik, na njegovo mjesto došao pjevač! Svog ljubimca dovodi i na posao

'KARNEVALSKO VRIME' /

HDZ-ov Šime Erlić više nije gradonačelnik Zadra, na njegovo mjesto došao je pjevač Ivo Petrić!

Erlić mu je dobrovoljno predao ključeve grada, ali samo na tri dana kada će Zadar imati zamjenskog karnevalskog gradonačelnika.

Time je započelo trodnevno "Karnevalsko vrime“, a tema ovogodišnjeg je Pasograd, odnosno problematika broja kućnih ljubimaca, mjesta za šetnju, nedostatak plaža za kućne ljubimce, ali i odnos građana prema okolišu i nebriga za opći izgled grada. Novi gradonačelnik svog ljubimca dovodi i na posao.

Večeras je u Zadru maškarana fešta, biraju se i najbolje maske. Sve prati RTL-ova reporterka koja je razgovarala s direktoricom turističke zajednice Zadra, koja je otkrila kojim će kriterijima birati najbolje maske