STRAŠNA BUKTINJA /

Užasna snimka iz susjedstva: Ljudi živi izgorjeli u požaru trokatnice

Užasna snimka iz susjedstva: Ljudi živi izgorjeli u požaru trokatnice
Foto: Bm Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/facebook

Svjedoci su rekli mađarskim medijima da je požar bio vidljiv izdaleka

13.2.2026.
21:52
Hina
Bm Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/facebook
Najmanje četiri osobe izgubile su život u požaru u radničkom smještaju u predgrađu Budimpešte, Budakeszi, rekle su vlasti u petak.

Tri osobe poginule su na mjestu događaja, a još jedna je umrla u bolnici, prema priopćenju peštanske okružne policije na Facebooku.

Najmanje 21 stanovnik trokatnice zadobio je ozljede u požaru. Sve žrtve su mađarski državljani.

Satima gasili požar 

Velikom timu vatrogasaca bili su potrebni sati da bi ugasili požar. Svjedoci su rekli mađarskim medijima da je požar bio vidljiv izdaleka.

Uzrok zasad nije poznat, iako vlasti vjeruju da bi uzrok mogao biti nepropisno rukovanje plinskom bocom.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'

