Fudbalerke ponovno gaze! Nezaboravne frizure vratili osvajači olimpijskih medalja i napravili show

Mladi, 19-godišnji Čeh Metodej Jilek osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u brzom klizanju na 10,000 metara na ZOI u Milanu.

Samo pet dana nakon što je osvojio srebro na 5000 metara, Jilek je u Milanu napravio korak dalje te izrastao u jednog od junaka čitavih Igara.

Do zlata je Jilek stigao s vremenom 12:33.43 minuta, 5.65 sekundi brže od srebrnog Poljaka Vladimira Semirunniya (23), koji je tako naslovu svjetskog doprvaka na ovoj distanci dodao i onaj olimpijskog doprvaka, dok je broncu osvojio legendarni Nizozemac, 40-godišnji Jorrit Bergsma, olimpijski pobjednik još iz Sočija 2014. te olimpijski doprvak iz Pjongčanka 2018. na ovoj distanci, koji u svojoj kolekciji odličja ima i tri svjetska zlata te četiri svjetska srebra na 10,000 metara. Bergsma je za Jilekom zaostao 7.05 sekundi.

Ono što Jílekov trijumf čini još ‘luđim’ jest povijesni okvir: on je postao tek drugi tinejdžer koji je ikad osvojio olimpijsko zlato u brzom klizanju, nakon Igora Malkova 1984.

Istodobno, službeni olimpijski kanali ističu da je sa 19 godina postao najmlađi olimpijski prvak u brzom klizanju još od 1984., ali i najmlađi olimpijski prvak u povijesti Češke, gledajući i ljetne i zimske igre te prvi češki muškarac s olimpijskom medaljom u brzom klizanju.

REZULTATI:

1 Metodej Jilek (Češ) 12:33.43

2 Vladimir Semirunniy (Polj) +5.65

3 Jorrit Bergsma (Niz) +7.05

4 Timothy Loubienaud (Fra) +10.77

5 Stijn van de Bunt (Niz) +12.32

6 Davide Ghiotto (Ita) +13.29

Međutim, show su ukrali Nizozemci koji su slavili nezaboravnim 'fudbalerkama'. Frizurama kakvu je bar jednom nosio svaki nogometaš koji je u osamdesetima držao do sebe. Do bronce je stigao legendarni 40-godišnji Jorrit Bergsma koji nosi takvu frizuru, a njegovi iz reprezentacije odlučili su ga podržati fantastičnim kopijama.