Ovo su novi hrvatski marinci: Pogledajte kako im je izgledala obuka, prizori su moćni

Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku.

Obuka im je počela 12. siječnja i provedena je na više lokacija, uključujući vojarnu i akvatorij u Pločama, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojarnu "Knez Trpimir" u Divuljama i vojnu lokaciju "Privala" na otoku Korčuli, naglasili su iz MORH-a u priopćenju.

Beretke su mladim hrvatskim marincima uručili zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar, prva dočasnica Flote HRM-a časnička namjesnica Marijana Vladava Kosor te veterani 53. bojne koji su djelatni pripadnici HRM-a.

Detalji obuke

"Time se utemeljuje tradicija koja pridonosi čuvanju sjećanja na ratnu postrojbu i sve njezine pripadnike, među kojima su i oni koji su u Domovinskom ratu dali svoje živote za slobodu Hrvatske", istaknuli su iz MORH-a.

Program jednomjesečne integracijske obuke obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.

Obuka je kulminirala završnom vježbom, na kojoj su polaznici pokazali sve što su naučili i uvježbali te dokazali da zaslužuju beretku Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.

Najbolji polaznik Lovre iz Širokog Brijega

U prigodnom obraćanju kapetan bojnog broda Antun Flegar čestitao je novim pripadnicima Satnije, a instruktor narednik Josip Grbavac izrazio zadovoljstvo onim što su pokazali polaznici.

Najbolji polaznik obuke bio je vojnik Lovre Šušac iz Širokog Brijega u BiH. Naglasivši da je priznanje koje je dobio rezultat timskog rada svih polaznika, dodao je da je psihička spremnost barem jednako bitna kao i tjelesna.

Osim novih pripadnika, svečanosti su nazočili i njihovi kolege iz Satnije mornaričko-desantnog pješaštva i Hrvatske ratne mornarice, kao i članovi Udruge veterana Domovinskog rata 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva, ratne postrojbe koja je prethodnica Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.