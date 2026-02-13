Ovo su novi hrvatski marinci: Pogledajte kako im je izgledala obuka, prizori su moćni
Svečanim uručenjem beretki u vojarni "116. brigade HV-a" u petak u Pločama Satnija mornaričko-desantnog pješaštva Flote HRM-a dobila je nove pripadnike, koji su uspješno završili integracijsku obuku.
Obuka im je počela 12. siječnja i provedena je na više lokacija, uključujući vojarnu i akvatorij u Pločama, vojni poligon "Josip Markić" u Kninu, vojarnu "Knez Trpimir" u Divuljama i vojnu lokaciju "Privala" na otoku Korčuli, naglasili su iz MORH-a u priopćenju.
Beretke su mladim hrvatskim marincima uručili zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar, prva dočasnica Flote HRM-a časnička namjesnica Marijana Vladava Kosor te veterani 53. bojne koji su djelatni pripadnici HRM-a.
Detalji obuke
"Time se utemeljuje tradicija koja pridonosi čuvanju sjećanja na ratnu postrojbu i sve njezine pripadnike, među kojima su i oni koji su u Domovinskom ratu dali svoje živote za slobodu Hrvatske", istaknuli su iz MORH-a.
Program jednomjesečne integracijske obuke obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem, provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda, zračni i pomorski desant, komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a, napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći.
Obuka je kulminirala završnom vježbom, na kojoj su polaznici pokazali sve što su naučili i uvježbali te dokazali da zaslužuju beretku Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.
Najbolji polaznik Lovre iz Širokog Brijega
U prigodnom obraćanju kapetan bojnog broda Antun Flegar čestitao je novim pripadnicima Satnije, a instruktor narednik Josip Grbavac izrazio zadovoljstvo onim što su pokazali polaznici.
Najbolji polaznik obuke bio je vojnik Lovre Šušac iz Širokog Brijega u BiH. Naglasivši da je priznanje koje je dobio rezultat timskog rada svih polaznika, dodao je da je psihička spremnost barem jednako bitna kao i tjelesna.
Osim novih pripadnika, svečanosti su nazočili i njihovi kolege iz Satnije mornaričko-desantnog pješaštva i Hrvatske ratne mornarice, kao i članovi Udruge veterana Domovinskog rata 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva, ratne postrojbe koja je prethodnica Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.