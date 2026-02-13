Mladen živi u garsonijeri s roditeljima: 'Doveo sam i ženu, tu smo do smrti'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je u četvrtak novi Zakon o priuštivom stanovanju. Prema novom zakonu do 2030. država planira izgradnju i obnovu 20.200 stanova i obiteljskih kuća, među kojima se njih 8000 odnosi na nove stanove koji se grade putem Agencije za promet nekretninama (APN).

Čak 9000 tisuća stanova planira se staviti u funkciju priuštivog stanovanja aktivacijom praznih stanova. Za cijeli projekt bit će potrebno oko 2 milijarde eura.

Hrvatskoj nedostaje oko 236.000 stambenih jedinica za punu uspostavu priuštivog stanovanja i to je razlog, što je Hrvatska, uz Portugal, država članica EU-a u kojoj mladi najkasnije napuštaju obiteljski dom, istaknuo je ministar Bačić predstavljajući novi zakon. U Hrvatskoj su to u prosjeku s 33 godine, dok je europski prosjek 26 godina.

Na Facebook stranici RTL-a Danas, pitali smo vas do kada bi mladi trebali napustiti 'roditeljsko gnijezdo'?

'Neću valjda svoju djecu tjerati'

“Pa jeste li vi normalni? Odeš, snađeš se, ostaviš starce na miru. Oni su te dužni uzdržavati do 18.”, piše Petra, smatrajući da bi odlazak od roditelja trebao biti stvar osobne odgovornosti.

S druge strane, Milena poručuje: “Neću valjda svoju djecu tjerati od doma ili da na te mizerne plaće uzimaju kredite i padnu u dužničko ropstvo, a imam dvije kuće.”

Neki ističu da problem nije u volji mladih, nego u uvjetima. “Pa trebala bi država dati priliku da se odvoje, stvore brak. A kud da izađe? Da krade, pije, drogira se po parku? To je dublje pitanje”, smatra Miro.

Jozo podsjeća da višegeneracijska kućanstva nisu novost: “Višegeneracijska domaćinstva postoje stotinama godina i sasvim su prirodna i normalna. Koja je razlika – djecu u vrtić i stare u starački dom ili da doma jedni čuvaju i pomažu drugima? To što ova bolesna zapadnjačka, sebična ideologija stvara neke nove trendove ne znači da su ispravni ili dobri.”

Ivan smatra da je ključ u ekonomskoj samostalnosti: “Dok se ekonomski ne osamostale. Bitan je standard, a ne izgon iz kuće u kojoj si rođen.”

'A gdje da odu bez posla?'

“Pa što, neka su. Nek’ napuste gnijezdo kada žele i budu u mogućnosti, naši su”, piše Jasminka. Mladenov komentar 'pobrao' je dosta lajkova. “Doveo sam ženu u garsonijeru kod roditelja i namjeravamo svi zajedno živjeti do smrti.”

“Ovisi. Znam obitelji koje zdravo funkcioniraju s tri generacije u kući. Čemu to da se nešto mora i da se nešto osuđuje? Ako je zdrava obitelj, sve je lijepo”, kaže Marija.

Zlata upozorava na financijsku realnost: “Kako da ga napuste? Populacija koja u većini ne može ostvariti kupnju stana ili izgradnju nekretnine jer su plaće doslovno većini jedva dostatne za život. Sretni su oni koji će nešto naslijediti od bližnjih, a ostalo je pretužno za komentar.”

Jasna dodaje: “A gdje da odu? Bez posla? Bez da si mogu priuštiti nekretninu? Vladi je bitniji uvoz stranih radnika nego svojoj mladeži pružiti poslove i stanove. I sve dok se taj odnos ne izmijeni, tako će biti. Kod mame ili tate je najsigurnije.”

Lidija zaključuje: “Kad se dignu plaće da mogu podići kredit za stan, kad općine i gradovi omoguće povoljno dati mlađima prazne stanove i zemljišta da se mogu skućiti i ostati ovdje.”

