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POZNAT PO SKANDALIMA /

Kontroverzni srpski reper šokirao priznanjem: 'Da nije bilo glazbe, bio bih mrtav do 25. godine'

Kontroverzni srpski reper šokirao priznanjem: 'Da nije bilo glazbe, bio bih mrtav do 25. godine'
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Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Reper je otkrio da danas vodi potpuno drukčiji način života nego ranije te tvrdi da ga je upravo glazba promijenila

30.7.2026.
11:00
Hot.hr
Antonio Ahel/PIXSELL
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Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, svojedobno je progovorio o odnosima s kolegama s estrade, glazbi koju sluša kada nije na pozornici te porocima kojih se, kako kaže, danas kloni. Desingerica ističe kako ne voli izdvajati pojedince s estrade jer smatra da svatko tko je uspio doći do publike zaslužuje poštovanje.

"Sa svima s estrade razgovaram. Nikoga ne bih izdvajao, čim su tu, znači da dobro rade. Svatko se bori za sebe, poštujem svačiji rad i ne bih nikoga odvajao. Slušam sve, i stranu i domaću glazbu. U automobilu znam pustiti nešto možda i nepoznato, taj me gas pokreće. Volim ponekad poslušati i ex-Yu rock ili Balaševića", rekao je za Fullscreen Media.

'Ne pijem, ne drogiram se'

Reper je otkrio i da danas vodi potpuno drukčiji način života nego ranije te tvrdi da ga je upravo glazba promijenila.

"Ne pijem, ne drogiram se. Prije je bilo svega i svačega, ali danas nemam vremena. Glazba me jako smirila. Da se glazba nije dogodila, bio bih mrtav do 25. godine. Možda bih danas i zapalio nešto ili uzeo nešto, ali jednostavno nemam vremena", našalio se.

Desingerica ovog ljeta ima velik broj nastupa u Crnoj Gori, zbog čega većinu vremena provodi na tamošnjem primorju. Posljednjih mjeseci često je u središtu pozornosti, od zahtjeva da mu se zabrane nastupi zbog kontroverznih performansa pa do privođenja zbog neposjedovanja osobnih dokumenata. Jedna policijska racija na njegovom nastupu utvrdila je i da su pojedini maloljetni posjetitelji konzumirali alkohol.

Iako brojni izvođači posljednjih godina tvrde kako imaju manje angažmana nego prije, Desingerica kaže da kod njega takvih problema nema te da mu je raspored tijekom ljeta ispunjen nastupima.

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