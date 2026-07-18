Desingerica priveden u Crnoj Gori, pojavila se i peticija za zabranu ulaska u zemlju

Srpski glazbenik Dragomir Despić (33), poznatiji kao Desingerica, priveden je u Crnoj Gori zbog kršenja Zakona o strancima. Priveden je tijekom policijske kontrole u noćnom klubu u Sutomoru, gdje je nastupao. Policija je tamo zatekla i 11 maloljetnika koji su pili alkohol, prenosi Telegraf.rs.

Akcija je bila provedena u noći na 18. Srpnja, a uprava policije Crne Gore, u suradnji sa službenicima za strance, objavila je detalje.

"Službenici Odjela sigurnosti Bar, u suradnji s inspektorima za strance, kaznili su tri osobe iz Republike Srbije zbog kršenja Zakona o strancima, a među njima je i estradni umjetnik Dragomir Despić Desingerica. U noćnom klubu u Sutomoru, gdje je Despić nastupao, zatečeno je 11 maloljetnika koji su konzumirali alkohol. Zbog toga su nadležne inspekcije, uz ostale prekršaje, pravnoj osobi i odgovornim osobama izrekle novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura", stoji u službenom priopćenju.

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'Oni rade svoj posao'

Policija je stigla između dva i tri ujutro, a radi provjere identiteta u policijsku postaju priveli su Despića i još dvojicu srpskih državljana, M.J. (24) i S.Lj. (33). Nakon provjere, sva trojica bili su kažnjeni s po 200 eura, jer kod sebe nisu imali osobne dokumente što je protivno crnogorskom Zakonu o strancima.

U klubu je utvrđeno i da je jedna osoba radila bez dozvole, a protiv tvrtke i odgovorne osobe bit će podnesen kazneni postupak zbog posluživanja alkohola maloljetnicima. Desingerica je nakon privođenja izjavio: „Pa nema što... Oni rade svoj posao. U principu, svatko svoj posao tu radi najbolje i svima dobro.“

Peticija za zabranu ulaska

Ovaj događaj uslijedio je nakon što je pokrenuta peticija u kojoj se traži da se Desingerici zabrani ulazak u Crnu Goru. Do toga je došlo radi njegovih kontroverznih nastupa, od kojih je jedan nedavni nastup u Budvi, gdje je mašinicom šišao mladiće u publici. Peticija je objavljena na Instagram profilu posvećenom promociji Crne Gore, a u komentarima su brojni građani izrazili negodovanje zbog reperova ponašanja.