Svi krive klimu zbog prehlade, ali stvarni uzrok će vas iznenaditi: 'Niste bolesni zbog toga'

Ljeto je, temperature prelaze 35 stupnjeva, klima uređaji rade bez prestanka.

Dovoljno je nekoliko sati u rashlađenom uredu, automobilu ili trgovačkom centru pa se već sljedeći dan pojave grlobolja, kihanje ili curenje nosa. Mnogi će bez razmišljanja pokazati prstom upravo u klima uređaj.

Takav se zaključak često može pronaći na društvenim mrežama i forumima, gdje se nižu komentari poput: "Opet sam se prehladila od klime", "Nemoj sjediti ispod klime, razboljet ćeš se" ili "Od klime sam završio na antibioticima".

No je li se doista moguće prehladiti od klime ili je riječ o jednom od najraširenijih zdravstvenih mitova?

RTL Detektor provjerio je što o tome kažu stručnjaci i gdje završava mit, a počinju činjenice.

Virus uzrokuje prehladu, a ne hladan zrak

Odgovor na pitanje krije se u virusima, a ne u hladnom zraku, pojašnjavaju nam stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar".

Prehlada je virusna bolest koju najčešće uzrokuju rinovirusi, ali i više od 200 drugih respiratornih virusa. Hladan zrak ne sadrži viruse niti može sam izazvati infekciju, ističu stručnjaci.

"Hladan zrak nije uzročnik bolesti. On ne sadrži virus niti može sam izazvati infekciju. Bez virusa nema prehlade", pojašnjava za RTL Detektor dr. sc. Ana Puljak iz NZ "Dr. Andrija Štampar".

Kako dolazi do zaraze?

Respiratorni virusi najčešće se prenose kapljicama koje zaražena osoba izbacuje govorom, kašljanjem ili kihanjem, ali i preko kontaminiranih površina koje potom dodirujemo rukama, a zatim lice.

Nakon ulaska u organizam virus se umnožava, a imunološki sustav pokreće obrambenu reakciju zbog koje nastaju simptomi poput curenja nosa, grlobolje, kihanja i kašlja.

Dr. Barbara Bekavac iz HZJZ-a upozorava da se rizik prijenosa povećava upravo u zatvorenim prostorima.

"Boravak većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru, bliski kontakt i nedovoljna izmjena zraka olakšavaju prijenos respiratornih virusa. Odgovarajuće prozračivanje smanjuje njihovu koncentraciju u zraku i rizik izloženosti", pojašnjava.

Zašto mnogi misle da su se prehladili od klime?

Iako klima-uređaj ne uzrokuje prehladu, način na koji ga koristimo može pogodovati pojavi simptoma ili olakšati širenje virusa.

Klima isušuje sluznicu nosa i grla pa ona slabije zadržava i uklanja viruse. Istodobno, nagli prijelazi iz velikih vrućina u izrazito rashlađene prostore mogu privremeno oslabiti lokalnu obranu dišnih putova, dok hladan i suh zrak može izazvati tegobe poput grlobolje, kihanja ili curenja nosa koje mnogi zamijene s prehladom.

Stoga, upozorava dr. Puljak, klima uređaj može, u nekim slučajevima, biti čimbenik koji pogoduje infekciji i pojavi prehlade, ali nije njezin uzrok.

Stvarni uzrok je nešto drugo

Istraživanja pokazuju kako niža temperatura u nosnoj šupljini može oslabiti obrambene mehanizme sluznice i nekim virusima, osobito rinovirusima, olakšati razmnožavanje.

"Hladnoća može biti jedan od čimbenika koji povećava osjetljivost osobe koja je već bila izložena virusu, ali bez prisutnosti virusa nema ni virusne prehlade", pojašnjava dr. Bekavac.

Zbog toga mnogi steknu dojam da ih je "prehladila klima", iako je stvarni uzrok najčešće nešto drugo.

Stručnjaci navode nekoliko razloga:

osoba je virusu bila izložena ranije, a simptomi su se pojavili tek nakon boravka u klimatiziranom prostoru

hladan i suh zrak može izazvati grlobolju, kihanje ili curenje nosa koji nalikuju prehladi

u zatvorenim klimatiziranim prostorima respiratorni virusi lakše se prenose među većim brojem ljudi

Problem nije samo hladan zrak

Većina kućnih klima uređaja ne dovodi svježi zrak izvana, nego recirkulira postojeći zrak u prostoriji.

Ako u takvom prostoru boravi osoba zaražena respiratornim virusom, a prostor se ne provjetrava, virusi se mogu lakše zadržavati i širiti među prisutnima.

Dodatni problem mogu biti i neodržavani uređaji. Zaprljani filtri šire prašinu, pelud i plijesni, što kod osjetljivijih osoba može izazvati iritaciju dišnih putova ili alergijske reakcije koje se lako zamijene s prehladom.

Kako pravilno koristiti klima uređaj?

Pravilno korištenje klima uređaja neće spriječiti virusne infekcije, ali može smanjiti iritaciju dišnih putova i tegobe koje mnogi pogrešno pripisuju "prehladi od klime".

Stručnjaci zato preporučuju umjereno rashlađivanje prostora, redovito održavanje uređaja i prozračivanje prostorija, dok osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava trebaju izbjegavati izravan mlaz hladnog zraka.

Sve preporuke stručnjaka HZJZ i NZ 'Dr. Andrija Štampar' pogledajte na ilustraciji

Foto: Generirao UI

Što je mit, a što činjenica?

Da rezimiramo, klima uređaj sam po sebi ne može uzrokovati prehladu jer je riječ o virusnoj bolesti.

Međutim, pretjerano rashlađeni prostori, suh zrak, loše održavani uređaji i boravak većeg broja ljudi u zatvorenim prostorijama mogu olakšati prijenos virusa ili izazvati simptome koji nalikuju prehladi.

Drugim riječima, nije problem u klimi, nego u virusima i načinu na koji koristimo klimatizaciju.

Foto: Generirao UI

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