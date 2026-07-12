Kako poboljšati rad klime i smanjiti potrošnju struje? Odgovor se krije u ovom faktoru

Ljetne vrućine i visoka vlaga u zraku potiču boravak u klimatiziranim prostorima. Međutim, dok klima uređaj radi punim kapacitetom kako bi osigurao ugodu, računi za električnu energiju nerijetko rastu.

Mnogi se pitaju kako poboljšati učinkovitost hlađenja i smanjiti potrošnju. Odgovor leži u kontroli ključnog, a često zanemarenog faktora - vlažnosti zraka. U rješavanju tog izazova pojavljuju se dva uređaja suprotnih funkcija, ovlaživač i odvlaživač, no samo jedan od njih značajno doprinosi učinkovitijem i ekonomičnijem radu klima uređaja, piše Southern Living.

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Saveznik za učinkovitost i udobnost

Kako bi se razumjelo zašto je odvlaživač ključan partner klima uređaja, važno je poznavati princip njegova rada. Njegov zadatak nije samo spuštanje temperature (uklanjanje osjetne topline), već i uklanjanje vlage iz zraka (uklanjanje latentne topline). Proces kondenzacije vlage na hladnim zavojnicama energetski je vrlo zahtjevan. Tijekom sparnih ljetnih dana, velik dio energije klima-uređaja troši se upravo na isušivanje zraka, a ne na samo hlađenje.

U tom procesu ključnu ulogu preuzima odvlaživač zraka. Preuzimanjem zadatka uklanjanja viška vlage, on izravno smanjuje opterećenje klima uređaja.

"Smanjenje prekomjerne vlage čini dom hladnijim i ugodnijim, čak i ako termostat ostane na istoj postavci", objašnjava Dereck Granados, iskusni tehničar za klimatizaciju. To omogućuje klima uređaju da se fokusira na snižavanje temperature, što radi učinkovitije i uz manju potrošnju električne energije.

Više od same uštede energije

Ključan efekt je brži osjećaj ugode. Suši zrak percipira se kao hladniji od vlažnog na istoj temperaturi jer niža vlažnost omogućuje tijelu učinkovitije hlađenje prirodnim procesom znojenja. Posljedično, osjećaj ugode postiže se i na višim postavkama termostata, primjerice na 26 umjesto 24 stupnjeva, što donosi značajne uštede.

Održavanje optimalne razine vlažnosti, koja se preporučuje između 40 i 60 posto, ključno je i za zdravlje. Visoka vlaga idealno je okruženje za razvoj plijesni, gljivica i grinja, čestih uzročnika alergija i respiratornih problema. Kontrolom vlage stvara se zdravija životna sredina i štiti se dom od negativnih utjecaja. Iako moderni klima uređaji imaju funkciju odvlaživanja, specijalizirani odvlaživači znatno su moćniji i precizniji.

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Ovlaživač zraka ljeti ometa rad klima uređaja

S druge strane spektra nalazi se ovlaživač, uređaj čija je svrha dodavanje vlage u zrak. Njegova je uloga ključna tijekom sezone grijanja. Zimi, sustavi grijanja drastično isušuju zrak u prostorijama, što može dovesti do neugodnih posljedica poput suhe kože, nadraženih očiju i dišnih puteva. Tada ovlaživač vraća potrebnu vlagu i značajno podiže kvalitetu boravka.

Međutim, korištenje ovlaživača istovremeno s klima uređajem ljeti potpuno je kontraproduktivno. Dodavanjem vlage u prostor povećava se količina latentne topline koju klima uređaj mora ukloniti. To ga prisiljava da radi jače i duže kako bi postigao zadanu temperaturu, što izravno rezultira većom potrošnjom energije i nepotrebnim trošenjem uređaja. U suštini, jednim se uređajem stvara problem koji drugi mora rješavati uz dodatni napor.

Dok ovlaživač zraka ima svoju primjenu tijekom hladnih zimskih mjeseci, ljeti postaje protivnik klima uređaja. Za poboljšanje učinkovitosti hlađenja, smanjenje potrošnje i stvaranje ugodnije i zdravije atmosfere tijekom sparnih dana, odvlaživač zraka predstavlja najbolji izbor.

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