Sve što trebate lako je nabaviti: Genijalan trik za hlađenje navodno bolji od klime

Dok se Europa, uključujući i Hrvatsku, priprema za još jedno rekordno vruće ljeto, a meteorolozi najavljuju duge i intenzivne toplinske valove, mnogi traže kreativne i povoljne načine za rashlađivanje. Rastuće cijene električne energije i sve veća ekološka svijest potiču potražnju za alternativama klasičnim klima-uređajima, koji su veliki potrošači. U svjetlu upozorenja stručnjaka o zdravstvenim rizicima ekstremnih vrućina, svaki savjet za lakše podnošenje visokih temperatura je dragocjen.

U moru savjeta, jedan se posebno istaknuo na društvenim mrežama kao genijalno jednostavno i učinkovito rješenje koje ne košta gotovo ništa. Jedna je žena podijelila metodu za koju neki tvrde da je čak i "bolja od klima-uređaja", a koristi se nečim što vjerojatno već imate kod kuće.

Termofor kao saveznik protiv vrućina

Ovi su dani teško podnošljivi osim ma plaži, uz bazen, jezero ili rijeku i to u debeloj hladovini. No svakodnevni život se nastavlja, a mnogi su primorani raditi i funkcionirati unatoč visokim temperaturama. U potrazi za spasom od vrućine, pogotovo tijekom noći, korisnica TikToka Ames podijelila je trik koji joj, tvrdi, pomaže preživjeti toplinski val.

"Ovo bi me moglo spasiti tijekom toplinskog vala", napisala je. Njezin je savjet jednostavan: napunite termofor vodom, stavite ga u zamrzivač i zatim ga koristite kao ledeni oblog na dijelovima tijela koje želite rashladiti. Ovaj jednostavan trik može pružiti trenutno olakšanje, posebno tijekom sparnih noći kada je san gotovo nemoguć.

Najvažnije je sigurnosno upozorenje

Iako se trik čini bezazlenim, Ames je uputila ključno upozorenje koje se nikako ne smije zanemariti. Objasnila je kako je nužno imati dva odvojena termofora - jedan koji se koristi isključivo za hlađenje i drugi za grijanje.

"Pazite da ga ne napunite do vrha jer se voda širi kada se smrzava! Ipak, nakon ovoga ga nikada više nemojte koristiti s vrućom vodom jer će puknuti! Bacite ga nakon što završi njegova ljetna uloga", naglasila je.

Naime zamrzavanje ozbiljno oštećuje gumu ili PVC materijal od kojeg su termofori napravljeni. Kako se voda ledi, ona se širi i stvara snažan pritisak na šavove i čep, što može rastegnuti ili deformirati materijal. Zbog narušenog strukturalnog integriteta, pokušaj ponovnog korištenja takvog termofora s kipućom vodom donosi iznimno visok rizik od pucanja, što može dovesti do teških opeklina.

Korisnici oduševljeni: 'Bolje od klime'

Reakcije na njezin video iznimno su pozitivne. Mnogi su bili zahvalni na ideji, a neki su podijelili i vlastita iskustva. "Pripremila sam svoj za večeras. Od sada je ovaj termofor posvećen samo hladnoj vodi i neću ga više koristiti s vrućom! Radujem se hladnom snu", napisala je jedna korisnica.

Druga je žena otkrila da ovu metodu koristi još "od 1976. godine", tvrdeći kako smatra da je zapravo "bolja od klima-uređaja" u kući. Iako je ta usporedba možda pretjerana, budući da termofor hladi lokalno, a ne cijelu prostoriju, jedna je stvar sigurna - ovaj je trik neusporedivo jeftiniji.

Na pitanje gdje je najbolje staviti zaleđeni termofor u krevetu, Ames je odgovorila: "Stavite ga pod noge! To je najbolji način da rashladite cijelo tijelo".

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