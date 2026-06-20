Neočekivana, ali uspješna, metoda za uspavljivanje: 'Zaspala sam već nakon drugog slova'

Mnogima je taj osjećaj dobro poznat - ležite u krevetu, umorni, ali san nikako ne dolazi na oči i samo se molite da što prije zaspite. Pogledate na mobitel, a na zaslonu stoji "3:00" - samo četiri sata prije nego što morate ustati za posao.

Upravo takvo iskustvo opisala je novinarka Daily Stara, Fiona Callingham. Iako je bila fizički iscrpljena i učinila sve po pravilima, poput izbjegavanja ekrana i kofeina, san joj jednostavno nije dolazio na oči. "To se i meni dogodilo prošli tjedan, i to četiri noći zaredom, kada bih konačno zaspala tek oko šest ujutro", piše Fiona. "Razlog je bio prilično jasan - nisam mogla zaustaviti misli koje su se rojile čim bih spustila glavu na jastuk."

Četiri noći bez sna i jedno neočekivano rješenje

Fiona piše kako joj borba s povremenom nesanicom nije strana, no rješenje je pronašla pete noći, kada se sjetila savjeta doktora Amira Khana. U videu koji je nedavno podijelio na svom Instagram profilu, o kojem je pisao i Daily Star, dr. Amir je podijelio tehniku zvanu "kognitivno miješanje".

To je metoda koja vašem mozgu poručuje da je "sigurno zaspati". Dr. Amir savjetuje da to može biti dobra alternativa brojanju ovaca i da odlično funkcionira ako je vaš mozak "previše aktivan" da bi vam dopustio da zaspite. "S obzirom na to da sam u prošlosti isprobala bezbroj različitih metoda za uspavljivanje, od tehnike disanja '4-7-8' do progresivne relaksacije mišića, moram priznati da je kognitivno miješanje jedna od najjednostavnijih - ona čije sve korake mogu zapamtiti bez provjeravanja", navodi Fiona.

Kako funkcionira kognitivno miješanje?

Ukratko, koraci su sljedeći: prvo zamislite neku riječ, po mogućnosti s raznolikim slovima. Za svako slovo te riječi morate smisliti drugu riječ koja počinje tim slovom i vizualizirati sliku te riječi u svom umu. To radite sve dok ne iscrpite riječi za to slovo, a zatim prelazite na sljedeće. Ako niste zaspali do kraja prve riječi, pokušajte s drugom. U svom videu, dr. Amir je kao primjer koristio riječ "krevet". Novinarka Fiona Callingham odlučila je isprobati.

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"Iz nekog razloga, prva riječ koje sam se ja sjetila bila je 'košarka'", piše ona. "Bila sam iznenađena koliko sam riječi na slovo 'K' uspjela smisliti. Još je više iznenađujuće bilo to što su neke riječi bile prilično apstraktne, što ih je činilo težim za vizualizaciju. 'Krevet' je bio moj prvi izbor, potaknuta savjetom dr. Amira, zatim 'kugla', a onda 'kobasica' i 'kruh', pa 'krivo'. Nastavila sam sa slovom 'K' još neko vrijeme, odlučna da ne priznam poraz."

"Na kraju sam prešla na slovo 'O', gdje sam pomislila na 'oblak', 'orao', 'opasnost' i 'osmijeh'. Ali negdje usput, zaista sam zaspala. Ne sjećam se da sam uopće razmišljala o slovu 'Š', što mi govori da sam morala utonuti u san nakon samo dva slova", svjedoči Fiona. "Gotovo se čini smiješnim - izgubiti toliko noći sna da bi rješenje bilo ovako jednostavno."

Znanstvena pozadina metode

Kognitivno miješanje popularizirao je kanadski istraživač Luc P. Beaudoin prije više od deset godina, kada je objavio rad o tome kako ono što je nazvao "serijsko raznoliko zamišljanje" može pomoći pri spavanju. Kognitivno miješanje nastoji replicirati misaone procese osoba koje lako zaspu oponašajući raspršene obrasce razmišljanja nalik snu koje oni obično doživljavaju prije nego što utonu u san.

Beaudoinovo istraživanje identificira dvije kategorije razmišljanja povezanih sa spavanjem: insomnolentne (koje sprječavaju san) i pro-somnolentne (koje potiču san) misli. Insomnolentno razmišljanje obuhvaća aktivnosti poput brige, planiranja, uvježbavanja i razmišljanja o poteškoćama. Pro-somnolentne misli, s druge strane, uključuju razmišljanje koje vam može pomoći da zaspite, poput vizualizacija nalik snu.

Kognitivno miješanje djeluje tako da odvraća pažnju od insomnolentnog razmišljanja. Ono pruža miran, nepristran put za vaš zaposleni um i može ublažiti tjeskobu povezanu s nesanicom. Čin "miješanja" između različitih misli oponaša način na koji vaš mozak prirodno prelazi u stanje sna, proizvodeći nepovezane slike i kratke scene, poznate kao hipnagogičke halucinacije.

Kada potražiti pomoć liječnika?

Stručnjaci navode da prosječna odrasla osoba treba između sedam i devet sati sna noću. Djeci je potrebno devet do trinaest sati, dok bebe trebaju dvanaest do sedamnaest sati. Iako su tehnike poput ove izuzetno korisne, važno je znati kada je problem ozbiljniji. Prema zdravstvenim smjernicama, trebali biste posjetiti liječnika opće prakse ako vam promjena navika spavanja nije pomogla ili ako imate problema sa spavanjem mjesecima.

Problemi sa spavanjem sve su učestaliji zbog stresa i užurbanog načina života, a nedostatak sna može imati ozbiljne posljedice na fizičko i psihičko zdravlje. Zato je važno uspostaviti redovitu rutinu spavanja te stvoriti opuštajuće okruženje - mračnu, tihu i hladnu sobu. Jednostavni trikovi mogu pomoći, no za kronične probleme uvijek je najbolje potražiti stručni savjet.

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