Spavate u položaju vojnika? Liječnici ističu kako ta navika ima neugodne nuspojave

Spavate li noću poput vojnika? Na leđima, ukočeno, kao da ste spremni skočiti u bilo kojem trenutku? Spavači na leđima, posebno oni koji uživaju u rigidnosti "vojničke" spavaće pozicije, mogu primijetiti jednu neugodnu nuspojavu: refluks kiseline.

Refluks kiseline, ili gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), uzrokuje simptome poput žgaravice, vraćanja želučanog sadržaja kroz jednjak, bolova u prsima, mučnine, problema s gutanjem ili kroničnog kašlja ili promuklosti, prema Nacionalnom institutu za dijabetes i bolesti probavnog i mokraćnog sustava.

Ako ste skloni refluksu kiseline, studije su pokazale da ova spavaća pozicija može pogoršati stanje. Stoga stručnjaci objašnjavaju više o spavanju na leđima i kako prilagoditi večernju rutinu da biste ublažili simptome GERB-a (jer nitko ne bi trebao patiti zbog spavanja na način koji mu odgovara).

Što je 'vojnička' spavaća pozicija?

Zamislite vojnika koji stoji u stavu spreman, osim što ste to zapravo vi dok spavate na leđima, s ispruženim leđima i rukama uz tijelo.

U vojničkoj poziciji, vaše je tijelo "u neutralnom, ravnom položaju s ispruženim nogama i rukama položenima ravno pored trupa", rekla je Daniella Marchetti, licencirana klinička psihologinja i certificirana specijalistica za spavanje u RISE-u.

“U osnovi je to klasična pozicija s minimalnim pokretom ili savijanjem udova,” dodala je. “Neki spavači prirodno usvajaju ovu poziciju jer im pruža osjećaj strukture, simetrije i smanjuje pritisak na bočnu stranu tijela.”

Dr. Raj Dasgupta, certificiran u plućnoj medicini, spavanju, internističkoj i intenzivnoj medicini te glavni medicinski savjetnik za web stranicu Sleepopolis, opisuje vojničku spavaću poziciju kao “vrlo rigidnu”.

“Postoje i opušteniji položaji za spavanje na leđima kada ruke imamo namještene na prsima ili trbuhu”, dodaje.

Vojnička spavaća pozicija može pogoršati refluks kiseline

Ako imate refluks kiseline, vojnička pozicija može ga pogoršati. “Pozicija vojnika je u redu za mnoge ljude, ali ako imate noćni refluks, spavanje ravno obično je najgora pozicija,” tvrdi Dasgupta.

Sve je pitanje gravitacije

“Refluks kiseline snažno je pod utjecajem gravitacije i položaja jednjaka,” objasnila je Marchetti. “Kada netko leži potpuno ravno, želučani sadržaj lekše ide gore prema jednjaku, posebno ako je donji ezofagealni sfinkter opušten ili oslabljen.”

“Bez podizanja glave ili trupa, nema puno toga što bi spriječilo kiselinu da se vrati u jednjak,” nastavila je. To može noć učiniti vrlo neugodnom, jer može izazvati simptome refluksa, poput žgaravice, iritacije grla, kašlja, pa čak i buđenja tijekom noći.

“Sam supin položaj (ili supinirani položaj) ne uzrokuje refluks, ali može pojačati sklonost kod osoba koje su mu već podložne,” dodala je Marchetti.

Postoje i drugi nedostaci vojničkog spavanja

Čak i oni bez refluksa kiseline možda neće uživati u vojničkoj poziciji za spavanje, jer postoje i drugi njezini nedostaci.

“Osim problema s refluksom, spavanje izrazito ravno na leđima ponekad može pridonijeti pojačanom hrkanju ili kolapsu dišnih putova kod osjetljivih osoba, pogoršanju opstruktivne apneje u snu (OSA) kod nekih pacijenata, neugodnosti u leđima ako madrac ne pruža dovoljno potpore te smanjenoj udobnosti kod osoba s određenim bolnim stanjima,” rekla je Marchetti.

Dodala je da neće svi osjetiti ove nuspojave, jer “one ovise o anatomiji dišnih putova, tjelesnoj građi i potpori madraca.”

Dasgupta je upozorio da rigidno spavanje na leđima u vojničkoj poziciji može “pogoršati bol u donjem dijelu leđa ako madrac ne podržava prirodnu krivulju kralježnice'', te dodao kako ''može doći do utrnulosti ruku ili nelagode u ramenima ako ruke dulje vrijeme ostaju uz tijelo.”

S druge strane, postoje i prednosti takvog spavanja

“Spavanje na leđima, uključujući vojničku poziciju, može smanjiti bore na licu i spriječiti pritisak na jednu stranu tijela,” rekao je Dasgupta. “Također može biti dobro za poravnanje kralježnice ako madrac pruža odgovarajuću potporu.”

Marchetti je također pohvalila “stvarne prednosti” ove pozicije spavanja, “poput promicanja neutralnog poravnanja kralježnice kada je pravilno podržana, smanjenja pritiska na ramena i kukove, te smanjenja pritiska na lice koji može ubrzati nastanak sitnih bora povezane sa starenjem.” Dodala je da “vojničko” spavanje također može biti “udobno za osobe s asimetrijom zglobova.”

Povećajte šanse za dobar san ulaganjem u dobar madrac. Oba stručnjaka preporučuju madrac srednje tvrdoće ako spavate u tom položaju. Prema Marchetti, to pomaže “održati neutralnost kralježnice bez prekomjernog udubljenja.”

Ako je madrac previše mekan, može ''potencijalno pogoršati i nelagodu i funkciju dišnih putova.”

Kako prilagoditi spavanje ako je potrebno

Postoji dobra vijest za one koji vole vojničku poziciju, ali pate od refluksa kiseline. Ne morate potpuno odustati od svog načina spavanja. Stručnjaci su podijelili nekoliko savjeta za male prilagodbe koje mogu smanjiti simptome refluksa:

Podignite gornji dio tijela podizanjem glave kreveta za 15–20 cm ili korištenjem klinastog jastuka. (Slaganje običnih jastuka često nije dovoljno.)

Izbjegavajte kasne obroke i završite jelo dva do tri sata prije spavanja kako biste smanjili volumen i kiselost želuca.

Ograničite hranu koja može izazvati refluks, uključujući alkohol, teške masti, čokoladu, začinjenu ili kiselu hranu, kofein i velike obroke općenito.

Podržite poravnanje kralježnice odgovarajućom visinom jastuka. To sprječava savijanje vrata koje može povećati nelagodu.

Održavajte zdravu tjelesnu težinu i izbjegavajte preusku odjeću oko trbuha koja može pogoršati refluks.

Ako ništa od navedenog ne pomaže, pokušajte spavati na lijevom boku umjesto u vojničkoj poziciji. “Anatomska orijentacija želuca znači da jednjak leži povoljnije iznad želučanog sadržaja na lijevoj strani, smanjujući izloženost poteškoćama,” rekla je Marchetti. “Studije su pokazale da spavanje na lijevoj strani može smanjiti epizode refluksa u usporedbi s desnom stranom ili ravnim položajem.”

“Spavanje na lijevoj strani je zlatni standard za refluks kiseline jer zadržava spoje između želuca i jednjaka iznad želučanog sadržaja, što smanjuje noćnu žgaravicu,” objasnio je Dasgupta. “Blago podizanje gornjeg dijela tijela dok ležite na leđima također može pomoći, ali potpuno ravno spavanje obično je najgore za refluks.”

Imajte na umu da ne postoji 100% sigurna pozicija za spavanje koja može spriječiti ili “popraviti” refluks kiseline. “Noćni simptomi su višestruki,” rekla je Marchetti. “Važni faktori uključuju vrijeme i sastav obroka, tjelesnu težinu i trbušni tlak, utjecaj alkohola i lijekova te fragmentaciju sna.”

Obavezno se obratite liječniku ako imate stalni noćni refluks, apneju u snu ili druge probleme sa spavanjem, piše Huff Post.

