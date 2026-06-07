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Zabrinjavajuće poruke iz Sjeverne Koreje: 'Nikad nećemo odustati od statusa nuklearne sile'

Zabrinjavajuće poruke iz Sjeverne Koreje: 'Nikad nećemo odustati od statusa nuklearne sile'
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Foto: STR/AFP/Profimedia

Xi će se sastati s Kim Jong Unom te će razmijeniti stajališta o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa

7.6.2026.
7:21
Hina
STR/AFP/Profimedia
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Kim Yo Jong, sestra sjevernokorejskog diktatora Kim Jong Una, u nedjelju je poručila da Sjeverna Koreja nikada neće odustati od statusa nuklearne sile i upozorila da država neće tolerirati nikakve prijetnje, prenosi u nedjelju novinska agencija Yonhap. Kim Yo Jong prozvala je lažnima američke tvrdnje da su kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump tijekom svibanjskog samita potvrdili cilj denuklearizacije.

"Imamo najtočnije informacije" o tome jesu li te tvrdnje istinite ili ne, rekla je sestra diktatora. Početkom tjedna Sjeverna Koreja predstavila je novi pogon za proizvodnju nuklearnog materijala u kojoj je diktator Kim Jong Un pozvao na eksponencijalno širenje atomskog arsenala te zemlje.

Xi bi u ponedjeljak trebao posjetiti Sjevernu Koreju po prvi put u gotovo sedam godina. Peking želi ojačati veze s Pjongjangom, svojim jedinim formalnim saveznikom. Xi će se sastati s Kim Jong Unom te će razmijeniti stajališta o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa, priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Sjeverna KorejaKinaKim Jong UnXi JinpingNuklearno Oružje
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