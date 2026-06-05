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NAKON SEDAM GODINA /

Kim Jong Un ima novi pogon za proizvodnju nuklearne bombe: U posjet mu stiže Xi

Kim Jong Un ima novi pogon za proizvodnju nuklearne bombe: U posjet mu stiže Xi
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Foto: DIMITRIJE GOLL/Sipa Press/Profimedia

Najava putovanja također dolazi dan nakon što je Sjeverna Koreja predstavila novi pogon za proizvodnju sastojaka za nuklearne bombe

5.6.2026.
8:30
Tajana Gvardiol
DIMITRIJE GOLL/Sipa Press/Profimedia
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Kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak putuje u Sjevernu Koreju. Putovanje dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Xi odvojeno ugostio Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića u Pekingu.

Kineski čelnik Xi Jinping otputovat će u Pjongjang u dvodnevni državni posjet zakazan za ponedjeljak, 8. lipnja i utorak, 9. lipnja, objavile su obje zemlje u petak, što će biti njegov prvi posjet u gotovo sedam godina, piše Euronews.

Najava putovanja također dolazi dan nakon što je Sjeverna Koreja predstavila novi pogon za proizvodnju sastojaka za nuklearne bombe, potez koji stručnjaci kažu da sugerira da sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un želi učvrstiti status svoje zemlje kao države s nuklearnim oružjem prije Xijevog posjeta.

Kim najavio planove za jačanje nuklearnih snaga

Tijekom posjeta postrojenju, Kim je najavio planove za jačanje nuklearnih snaga zemlje "eksponencijalnom brzinom". Prema južnokorejskoj vojsci, novi nuklearni objekt je postrojenje za obogaćivanje uranija.

Posljednjih godina Kim je dao prioritet razvoju odnosa s Rusijom slanjem trupa i konvencionalnog oružja kako bi podržao njezin rat protiv Ukrajine. No, sjevernokorejski vođa nedavno se također dodvorava Kini, najvećem trgovinskom partneru i pružatelju pomoći Sjeveru.

Xi i Kim posljednji su se put sastali u Pekingu u rujnu i obećali međusobnu podršku i pojačanu suradnju. Kim je bio u kineskoj prijestolnici kako bi prisustvovao kineskoj vojnoj paradi zajedno s drugim stranim čelnicima, uključujući Putina.

Xi JinpingKim Jong UnKinaSjeverna KorejaVladimir PutinAleksandar VučićDonald Trump
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