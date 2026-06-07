Zelenski se okrenuo najvećim saveznicima Kijeva: Trump je previše okupiran Iranom

Britanski premijer Keir Starmer ugostit će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza u Londonu kako bi razgovarali o kontinuiranoj potpori Ukrajini. Ukrajinski čelnik posjetit će Ujedinjeno Kraljevstvo s francuskim predsjednikom i njemačkim kancelarom u nedjelju, priopćio je ured britanskog premijera.

"Sastanak će im omogućiti nastavak bliske koordinacije o našem zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore", priopćila je ranije Elizejska palača. "Rusija se suočava s vojnim, gospodarskim i strateškim neuspjehom, a na bojišnici u smrtonosnom ratu ustraje bez uspjeha."

Sastanak u Londonu događa se nakon velikog napada ukrajinskih dronova usmjerenog na Sankt Peterburg, drugi najveći grad u Rusiji, u subotu, što je naglasilo rastuću sposobnost Kijeva da udari duboko u Rusiju. Zelenski želi da europski čelnici pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju rat u Ukrajini, jer je zabrinut da je američki predsjednik Donald Trump zaokupljen Iranom.

Poslao otvoreno pismo Putinu

U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak, ukrajinski je čelnik pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanak kako bi dogovorili kraj rata koji traje više od četiri godine. Ruski predsjednik u petak je odbacio prijedlog Zelenskog za osobne pregovore o četverogodišnjem ratu, tvrdeći da ne vidi "smisao" u takvom sastanku.

Tri zemlje koje se sastaju s ukrajinskim čelnikom neke su od najvjernijih saveznika Kijeva, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska predvode takozvanu inicijativu "koalicije voljnih" za pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini kao dio mirovnog procesa.

Macron je u petak izjavio: "Oduvijek smo zagovarali izravne pregovore između Ukrajine i Kremlja... Smatram da su Ukrajina i Rusija te koje mogu izgraditi i prekid vatre i mirovni plan, a Europljani su ti koji u tome mogu pomoći."

"Otvoreni smo za dijalog, ono što nedostaje jest Putinova volja", rekao je u petak Merz.