Hoće li Putin pristati na kraj rata? Hrvati skeptični: 'Ništa ne gubi i ne boji se nikoga'

U otvorenom pismu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ruskog predsjednika Vladimira Putina poziva na sastanak licem u lice. Ukrajinski čelnik smatra da se ne treba čekati da rat opet postane važan Sjedinjenim Američkim Državama, nego da se mir može postići samo izravnim razgovorima Ukrajine i Rusije.

Američki predsjednik Donald Trump to je pozdravio, a Kremlj je potvrdio da je Putin obaviješten o sadržaju pisma. Već prije je u Sankt Petersburgu, na sastanku sa stranim novinarima, rekao da je Rusija spremna za mir, ali uz kompromise, te je ponovno doveo u pitanje legitimitet Zelenskog.

"Naravno, ako bi ikada došlo do potpisivanja bilo kakvih dokumenata, a to nije naša želja, svaka država u našoj situaciji trebala bi takve, bez pretjerivanja, povijesne dokumente za Rusiju i Ukrajinu, potpisivati s osobama koje su legitimne prema Ustavu partnerske zemlje. U ovom slučaju to je Ukrajina", poručio je Putin.

Zastupnički dom usvojio Zakon o potpori Ukrajini

Zastupnički dom američkog Kongresa usvojio je Zakon o potpori Ukrajini, vrijedan više od milijardu dolara pomoći te do osam milijardi dolara zajmova za Kijev.

Za zakon je glasalo 18 republikanaca zajedno s demokratima, što pokazuje rastuće podjele unutar Republikanske stranke oko politike predsjednika Donalda Trumpa. Zakon predviđa i nove sankcije Rusiji, no njegova budućnost ostaje neizvjesna jer ga još mora potvrditi Senat, a Trump je već najavio da bi mogao uložiti veto.

Hoće li Vladimir Putin pristati na kraj rat mirnim putem?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Hoće li Vladimir Putin pristati na kraj rat mirnim putem?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Neće, njemu je miran put i ovo sada jer ne gubi ništa. Uvijek je na čelu Rusije i ne boji se nikoga", smatra Jan Sporiš.

"Bilo bi mu najpametnije da ljudi ne ginu. I jedni i drugi", poručio je Davor Kirinčić

"Većina ljudi priželjkuje da se sukob završi što prije i sa što manje žrtava. Mir nije znak slabosti - on je često najteža i najhrabrija odluka", komentirala je Neda Komar Bešlić.

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